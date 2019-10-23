在“時光隧道”中感知中國

22日下午，參加第九屆北京香山論壇的中外嘉賓，在北京展覽館參觀“偉大歷程 輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展”。（圖源：人民網） 中評社北京10月23日電／22日下午，北京展覽館迎來一批特殊的參觀者，他們是參加第九屆北京香山論壇的官員、專家和學者。



“偉大歷程 輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展”，分為“序廳”“屹立東方”“改革開放”“走向復興”“人間正道”5個部分。以時間順序，通過一幅幅圖片、一件件實物和雕塑，還原出波瀾壯闊的新中國歷史。從開國大典到北京奧運，從“兩彈一星”到“墨子號”，從汶川抗震到利比亞撤僑……光輝歷史撼動人心。



在開國大典的黑白照片前，很多外方嘉賓停了下來，仔細觀看每一個細節，眼中充滿敬佩。



白俄羅斯武裝部隊總參謀部信息和分析局局長阿爾傑姆·布托林說：“展覽給我留下深刻的印象。真沒想到，中國人民戰勝了這麼多困難，才取得了今天的偉大成就。中國人民比我之前知道的要更加偉大！”



在展現大慶石油大會戰的群雕前，伊朗代表團停了下來。冰天雪地之上，一群身著黃色棉衣的工人，手拿著鐵鍬，奮戰在一線……這樣的場景，讓伊朗武裝力量副總參謀長馬赫迪·拉巴尼深有感觸：“中國能夠取得如此偉大的成就，得益於中國人民的艱苦奮鬥。”



美國東西方研究所高級研究員司樂如，20世紀90年代就開始學習中文，之後還到清華大學求學，對中國歷史非常了解。在“改革開放”部分，她放慢腳步，認真觀看，邊走邊和記者談感受。



殲－20飛機模型吸引了許多人的目光。湯加皇家海軍陸戰隊副司令托馬基諾·塔基赫·蘭吉萊萊·圖伊塔維奇連聲說：“非常漂亮，非常漂亮！”他感嘆：“從新中國成立時的一窮二白到躍居全球第二大經濟體，中國書寫了偉大的發展奇跡。”他一邊說著，一邊走到殲－20模型旁拍照留念。



聯合國副秘書長哈雷，在一張中國企業承建的肯尼亞蒙內鐵路照片前停下腳步。他指著照片連聲說：“這個我知道！我感受過它的便捷！”他還主動向一旁的參觀者講起“一帶一路”建設助力非洲發展的故事。哈雷說：“中國是一個非常偉大的國家，為世界的和平與發展作出了巨大貢獻。”



（來源：解放軍報）