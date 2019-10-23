趙小卓：讓北京香山論壇更具時代魅力

中評社北京10月23日電／10月22日，第九屆北京香山論壇圓滿閉幕。就論壇的收獲與亮點等話題，解放軍報專訪了第九屆北京香山論壇秘書處辦公室主任趙小卓。



問：本屆論壇成功舉辦，各方積聚智慧、交流思想，特別是習主席向論壇致賀信，為推動構建符合地區發展實際的安全架構，更好促進亞太地區持久和平和普遍安全指明了方向。請談談你的感受。



答：習主席在賀信中指出，維護亞太地區持久和平安寧，符合地區國家共同利益，需要各國貢獻智慧和力量。這一重要指示，為我們今後的工作提供了重要遵循。中國改革開放以來，經濟上迅速融入國際體系，加入了世界貿易組織，取得了許多偉大成就。但是，安全上面臨的挑戰也越來越多。特別是有的大國，把中國視為戰略競爭對手，對中國的和平發展造成一定影響。中國如何應對挑戰，我覺得就是要像習主席所指出，以對話促合作、以合作促和平、以和平保發展。這其中，加快對話交流步伐，是很重要的一個方面。現在，雖然我們的安全對話雙邊機制比較多，但多邊機制較少，我們應該豐富對話內容，使之機制化，從而進一步化解有的國家對中國的疑慮，讓世界更加全面深入地了解中國，讓中國更好地走向世界。



問：本屆論壇上，我注意到一些西方國家的與會官員和學者，也就此表達了一些可謂犀利的觀點。



答：是這樣的。此次論壇上，一位美國青年學者的發言讓我印象比較深。這位學者說，中國崛起是一個事實，沒有人能否認，但美國部分人士卻對此抱有高度疑慮。我個人理解，美國等西方國家的一套理念、體制，對世界影響久遠，如今對於中國的一些理念和行為不理解，從而擔憂中國的快速發展。我覺得等他們更多地了解中國，認識到中國道路是成功的、正確的以後，就會有所改變。就此而言，北京香山論壇是一個很好的溝通對話平台。