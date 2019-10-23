韓國政府建議暫停用電子菸　擬擴大香菸定義

中評社香港10月23日電／韓國保健福祉部今天表示，在有關蒸汽型電子菸危害的檢測結果出爐前，政府強力建議公眾停止使用此類電子菸。韓國研擬，對香菸的界定範圍將擴大到菸梗、菸草根部等原料產品。



韓國政府特別提醒兒童、青少年、孕婦、呼吸器官疾病患者和不吸菸民眾，切勿吸蒸汽型電子菸。



韓聯社報道，當地時間10月15日，據美國有關部門資料，與使用電子菸有關的肺病病例達1479例，其中至少33人死亡。



韓國10月下旬也發生一例疑似因吸電子菸患病的病例，由此保健部門著手檢測電子菸的危害，並採取上述措施。



中央社援引報道，保健福祉部長官朴凌厚表示，最近美國頻現蒸汽型電子菸導致肺病的案例，韓國國內也出現疑似病例，因此強力建議消費者在安全管理體系整頓和危害性檢測結束前，停止使用蒸汽型電子菸。



報道指出，保健福祉部為加強對蒸汽型電子菸的安全管理，並使管理體系有法可依，制定了相關對策。對香菸的界定範圍將從以往的菸草葉原料產品擴大到菸梗、菸草根部等原料產品。菸草生產和進口商有義務提交香菸和菸霧中含有的成分、添加物清單。添加加香劑以誘導青少年和女性吸菸的銷售行為也將分階段禁止。



然而，此次停止吸電子菸的建議措施並無強制力，只能靠菸民自覺落實。對此，保健福祉部計劃修改“國民健康增進法”，以保障在電子菸對公共保健造成負面影響時，有關部門可及時採取沒收和禁售等措施。保健福祉部還計劃儘快完成對電子菸危害性是否會引發肺部

疾病的調查。



報道指出，企劃財政部等有關部門將根據產品“安全基本法”、“消費者基本法”，要求製造商和進口商提交包含在電子菸中的四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol；THC）、維生素e醋酸酯（Vitamin E Acetate）等主要成分資訊。在尼古丁含量超過1%時，進口商須提交有毒物質進口申報材料，進口以菸梗等為尼古丁提取源的產品時，須提交出口國製造許可等材料。



保健福祉部還將積極透過各級教育廳、學校等向青少年宣導蒸汽型電子菸的危害，並加大針對向青少年銷售電子菸的打擊力度。