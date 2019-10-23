約翰遜（圖源：天空新聞） 中評社北京10月23日電／英國“脫歐”的前景愈加不明朗。當地時間22日，英國議會否決了約翰遜“脫歐”協議立法時間表，這意味著英國月底“脫歐”的計劃落空，而提前大選或成解決危機的唯一途徑。



據英國《衛報》報道，當天在經歷兩輪投票後，雖然約翰遜“脫歐”協議“二讀”通過了議會投票，但是為時3天的“脫歐”立法時間表卻被否決。約翰遜隨後發表講話稱，將暫停當前的“脫歐”協議。



英國議會的投票結果出來後，歐洲理事會主席圖斯克便立即表示，為避免英國無協議“脫歐”，他建議歐盟27國首腦接受英國的延期要求。一旦延期要求獲批，“脫歐”將順延3個月至明年1月底。



約翰遜當天對議員們表示：“我們現在面臨進一步的不確定性，歐盟現在必須要決定如何做出回應……無論如何，我們都要離開歐盟。”面臨當前的狀況，約翰遜不得不決定是否提前舉行大選，或者是起草一項新的議案。



另據一位約翰遜辦公室的消息人士表示：“議會19日要求延遲脫歐至明年1月，今天（我們）在議會的最後一次機會也告吹。如果歐盟同意延期，那英國繼續前進的唯一途徑就是舉行大選。”他補充說，“議會已經完全破裂。民眾不得不選擇是否要與約翰遜一起‘脫歐’，還是等到2020年，對‘脫歐’和‘蘇格蘭’舉行二次公投”。



據了解，此輪議會投票前約翰遜曾表示，如果議會不能通過為時3天的“脫歐”立法時間表，他將放棄爭取議會批准與歐盟達成的“脫歐”協議，並轉而推動提前大選。



事實上這不是約翰遜第一次表露提前大選的傾向。9月，英國議會下院通過一項議案阻止英國政府無協議“脫歐”，之後約翰遜回應稱，他將發起提前大選的動議。



約翰遜自接任特雷莎·梅以來，一直在為“脫歐”東奔西走。他本人也曾在公共場合多次承諾，無論有無協議，英國都將在10月31日脫離歐盟，他還稱“寧願死在溝裡”，也不要再拖延。但從目前來看，形勢未能如他所願，“脫歐”前景依舊不明朗。



（原標題：約翰遜月底＂脫歐＂計劃泡湯 提前大選或成唯一途徑）



（來源：海外網）