新華社：中美相向而行做大蛋糕是世界之福

中評社香港10月23日電／新華社今天發表國際時評，題為“中美相向而行做大蛋糕是世界之福”，全文如下。



最近，新一輪中美經貿高級別磋商在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，雙方同意共同朝最終達成協議的方向努力。當前世界經濟背景下，中美兩個大國相向而行，通過磋商解決紛爭，對兩國和世界都是重大利好。



自去年7月美國政府單方面發起中美經貿摩擦，中方始終堅持不願打、不怕打、必要時不得不打的一貫立場，對美方的極限施壓採取了有理有利有節的反制。即便面對美方數次出爾反爾，中方堅守務實理性，堅決捍衛國家和人民利益，堅持通過磋商管控分歧，在這場世紀博弈中為避免中美跌入“螺旋下降陷阱”表現出大國應有的擔當。



中美作為全球前兩大經濟體，對世界經濟具有舉足輕重的系統重要性。兩國開展互利共贏合作，不僅能為彼此帶來可觀收益，而且會通過全球價值鏈、供應鏈、產業鏈傳導至其他國家和地區，對世界經濟產生極大的正溢出效應。



最近，國際貨幣基金組織（IMF）發佈最新《世界經濟展望報告》，把今年世界經濟增長率調低至2009年以來最低水平，並且把貿易爭

端列為導致世界經濟“同步放緩”的重要原因之一。IMF新任總裁格奧爾基耶娃在獲悉中美磋商取得進展後指出，這是“非常好的消息”，磋商取得進展正使全球經濟增長受到的負面影響減小。



貿易摩擦對中美和世界經濟造成巨大衝擊，“貿易戰沒有贏家”這一警告正轉化為切膚之痛，相向而行的“引力”不斷累積，有望超越背道而馳的“斥力”。可以說，新一輪磋商取得實質性進展來之不易，與中方在應對經貿摩擦中始終展現出的理性、耐心和定力密不可分。



中美合則兩利，這是歷史經驗的總結——



中美兩國建交以來，通過優勢互補、互通有無，有力促進了各自經濟發展和產業結構優化升級。不妨看一下雙邊貿易的一個數據：1972年中美兩國貿易額僅為500萬美元，而今這是兩國間幾分鐘即可完成的額度。再看一下經濟互補的一些實例：改革開放，中國向世界敞開大門，高通、寶潔、特斯拉等一大批世界知名美國公司在中國成功掘金，美國資本市場也助力成就了阿里巴巴、百度、新浪等快速崛起的中國企業。即便兩國間經貿摩擦已持續一年多，美國對華投資在製造、金融、服務、零售等諸多領域只增不減。