人民網：習近平的11封賀信傳遞哪些信息

首屆世界科技與發展論壇10月16日在京開幕。圖為國際科學理事會主席 達亞⋅瑞迪致辭。（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／金秋十月，正是收獲時節。8天裡，多場國際層面的論壇等活動先後召開，熱鬧非凡。



“中國開放的大門只會越開越大”“讓互聯網更好造福人類，是國際社會的共同責任”……寫給論壇等活動的一封封賀信，傳遞著習近平主席的殷切希望。



從第六屆世界互聯網大會到第九屆北京香山論壇，從科技賦能、經貿往來到國際合作，習近平的賀信表達了中國和世界各國增進技術交流、加強經貿合作的真誠意願，彰顯了中國堅定不移走和平發展道路、共築人類命運共同體的堅定決心。



科技賦能：“以科技創新推動可持續發展成為破解各國關心的一些重要全球性問題的必由之路”



讓創新成為發展動力，讓合作成為互鑒通途。



10月16日，首屆世界科技與發展論壇在北京召開；17日，2019中關村論壇開幕；18日，2019工業互聯網全球峰會開幕；21日，第83屆國際電工委員會大會開幕。



短短六天，科技賦能話題熱度一升再升。



“當前，新一輪科技革命和產業變革不斷推進，科技同經濟、社會、文化、生態深入協同發展，對人類文明演進和全球治理體系發展產生深刻影響。”



“以科技創新推動可持續發展成為破解各國關心的一些重要全球性問題的必由之路。”



“中國將繼續積極支持和參與國際標準化活動，願同各國一道，不斷完善國際標準體系和治理結構，更好發揮標準在國際貿易和全球治理中的作用。”