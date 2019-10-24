楊敏盛：台股萬點基層苦哈哈　期待韓國瑜

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛，即將卸任，受訪這天，身體有點不舒服。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部主委楊敏盛接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜有別於傳統政治菁英，代表一種庶民力量，台灣長期都是菁英領導，需要庶民來改變政治生態，他說，台灣股市雖然上萬點，但是庶民經濟沒有這麼理想，基層苦哈哈，太多店家關門求售，一片蕭條，基層當然會期待韓當選，強化庶民經濟。



國民黨中央近日針對桃園、金門、澎湖、新竹市黨部主委發出派令，桃園楊敏盛卸任後，將由桃園市議長邱奕勝接任，邱說，楊敏盛擔任黨部主委備受肯定，本希望楊能夠繼續擔任主委，直到2020大選結束，但尊重楊欲卸任意願，因此在黨中央安排之下，在過渡期間接任黨務工作。



楊敏盛預計25日在復興區青年活動中心舉辦感恩餐會，象徵交棒給議長邱奕勝，卸下三年多的地方主委職務，交棒前接受中評社訪問，特別針對韓國瑜請假之後，由南往北展開土地傾聽之旅，掀起一波“韓流2.0”，提出他的看法。



楊敏盛認為，過去20多年來，都是高學歷菁英政治在領導，可惜並沒有把台灣經濟搞得更好，現在來一位主打“庶民“總統”的參選人，當然會給庶民有所期待。



他解釋，菁英政治也不是不好，但是上次到廣州黃埔軍校原址參觀，感觸很深。兩岸很多歷史，都是黃埔軍校上下期學長學弟或是同學彼此戰爭，回顧台灣20年來的領導人，從陳水扁、馬英九、蔡英文，連扁副手呂秀蓮都是台大畢業，想問問政治菁英，有沒有替台灣開拓更好的結果？



楊敏盛說，台灣是島國，還是要對外發展，國民黨執政，兩岸關係處理不錯。民進黨兩度執政，“鎖國”及外交空間萎縮，讓台灣原地踏步，繼續沉淪，所謂“形勢比人強”，如果沒有跟大陸好好處理，情況是不可能改善。



他說，韓國瑜跟過去國民黨政治菁英還是不同類型，雖然有一段不足為外人道的過去，但是沉寂17年之後，又重新回來，以“庶民總統”姿態投入大選，從他的政見相信會讓兩岸關係更好，最重要的是，強化庶民經濟。



楊敏盛分析，現在台灣股市上萬點，蔡英文自信滿滿，誇口台灣是亞洲四小龍第一位，要知道，股市萬點行情的景象，主要還是幾家大廠撐起來，基層庶民卻是苦哈哈，走在熱鬧商圈，可以看到店家關門，掛滿租售，一片蕭條。難得去高爾夫球場打球，以前球場旁都有小店，打球順便消費，現在連打球的人都少很多，還有球場關門。



他認為，不能從股市來想像台灣的經濟，股市上一萬點，蔡英文還說“很得意”，其實蔡沒有苦民所苦，沒有看到世上苦人多，韓國瑜已經請假，從台灣最南端屏東開始，一個縣市一個縣市傾聽民意，給庶民看到希望，對韓國瑜有冀望，期盼韓2020當選，為庶民經濟謀更好的未來。