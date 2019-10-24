楊敏盛：國民黨由吳敦義領導沒什麼好期待

楊敏盛。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月24日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市黨部主委楊敏盛接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜未來若重返執政，不建議接國民黨主席，一來，黨主席吳敦義已經透過修改黨章，把黨主席與“總統”做脫鉤，再者，韓應該期許當全民“總統”，想幫助國民黨可以透過重返執政，藉由政府部門或公官股可掌握職位，盡量替國民黨培養年輕優秀的人才。



楊敏盛還直言說，如果國民黨繼續由吳敦義領導，也沒有什麼好期待，主要是吳“嘴巴說的、心裡想的”不一樣，大家又都知道他心裡在想什麼。至於前主席朱立倫未來的走向，楊敏盛覺得朱立倫很奇怪，應接韓國瑜團隊重要職務，副手就是不錯的選擇，看不到朱立倫還有哪些機會。



國民黨中央近日針對桃園、金門、澎湖、新竹市黨部主委發出派令，桃園楊敏盛卸任後，將由桃園市議長邱奕勝接任，邱說，楊敏盛擔任黨部主委備受肯定，本希望楊能夠繼續擔任主委，直到2020大選結束，但尊重楊欲卸任意願，因此在黨中央安排之下，在過渡期間接任黨務工作。



楊敏盛預計25日在復興區青年活動中心舉辦感恩餐會，象徵交給議長邱奕勝，卸下三年多的地方主委職務，交棒前接受中評社訪問。



2014年國民黨失去桃園市長之後，藍軍士氣一直下滑，接著2016年國民黨失去政權，桃園六席“立委”丟掉四席，桃園一度找不到有人接主委，直到78歲的楊敏盛接任，當時還被嘲諷“年紀最長的主委”，他自認擔任“救援投手”表現稱職，國民黨在桃園市議員選舉的席次沒往下掉，可惜的是市長沒有辦法拿回來。



楊敏盛交棒對象是桃園市議長邱奕勝，他形容自己是“救援投手”，邱奕勝是“逆轉勝”投手，加上桃園藍軍漸漸恢復打擊力，2020有信心替韓國瑜在桃園以及六席“立委”選舉，拿到最高票。



楊敏盛說，他卸任唯一“不滿意”就是黨中央給的派令，上面寫的是“免職”兩字，要知道，他是國民黨10個縣市試辦主委直選，兩年前，直選當選主委，結果最後派令是“免職”，怎麼不生氣？雖然後面括號寫“任期屆滿”四字，無法讓人釋懷。



他在任期屆滿之前，曾經建議黨中央好好研究地方主委“直選”與“官派”優劣，沒人理睬。這兩年來出錢出力，任期屆滿卸任，連“嘉勉”沒有，卻直接用“免”字，派令連“黨主席吳敦義”六個字也沒有。



被問到，即將卸下地方黨務主管，對於國民黨的黨務改革，有無建議？



楊敏盛說，如果國民黨繼續由吳敦義領導，也沒有什麼好期待，主要是吳“嘴巴說的、心裡想的”不一樣，大家又都知道他心裡在想什麼。今年全代會修改黨章，把黨主席與“總統”做了脫鉤，確保黨主席不會變動，國民黨無論有無執政，還是維持這樣，只能祈求老天保佑國民黨。



他認為，韓國瑜未來若重返執政，也不建議馬上接黨主席，進行黨務改革，理由是韓應該努力讓自己成為全民“總統”，國民黨未來可能慢慢走向柔性政黨，或者是成為選舉機器，韓國瑜若真正要幫助國民黨，應該透過“總統”職權，藉由政府部門或公官股可掌握職位，盡量替國民黨培養年輕優秀的人才。



被問到，桃園子弟、國民黨前主席朱立倫的下一步？



楊敏盛說，朱立倫也很奇怪，理論上應該勇敢承擔，接韓國瑜團隊重要職務，副手就是不錯的選擇，因為副手也可以兼“閣揆”，這次如果沒有展現“共赴黨難”的精神，積極幫忙輔選，甚至打贏選戰，看不到朱立倫還有哪些機會。