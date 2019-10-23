文在寅演說現尷尬場面：在野黨議員喝倒彩

韓國總統文在寅22日在國會發表演說（圖源：韓聯社） 中評社北京10月23日電／韓國總統文在寅22日在國會發表就任總統後的第四次演說。據韓聯社報道，在長約33分鐘的演說中，執政黨議員鼓掌28次，而在野黨議員則喝倒彩、集體做“×”手勢、捂住耳朵表達反對。



當地時間22日上午10時許，身穿藍色正裝佩戴條紋領帶的文在寅開始發表施政演說。



韓聯社透露，在這次演說中，文在寅大概放映了100多張PPT，其中“革新”、“包容”、“公正”、“和平”等是其講話關鍵詞。



報道稱，文在寅講話期間，執政黨方面共鼓掌28次來表示對其的支持。而與此同時，韓國最大在野黨自由韓國黨的議員不僅沒有鼓掌，還在文在寅說“青年就業率達到12年來最高值”時，發出倒彩聲。



據韓聯社描述，文在寅聽到倒彩聲後，沒有做出特別反應，繼續其演講。



之後，文在寅講到“雖然政府一直致力於解決社會上蔓延的特權。違規和不公正問題，但國民的要求比這高很多”時，有自由韓國黨議員大喊“曹國”。據韓國YTN電視台此前報道，這位剛辭職的韓國前法務部長因其和家人身陷各種不法疑雲，又在文在寅的支持下強勢推動司法系統改革，刺痛韓國社會保守派的敏感神經。



文在寅繼續講話後，又有該黨議員發出“別說了”的聲音。