外交部評朝鮮拆除韓方設施

（圖源：環球時報） 中評社北京10月23日電／10月23日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者提問，據報道，朝鮮領導人金正恩在視察金剛山時指示拆除韓方設施，有分析稱這將對南北關係產生影響。中方對此有何評論？



華春瑩表示，朝韓是同一民族，北南關係是影響朝鮮半島形勢和地區和平穩定的重要因素。作為近鄰，中方一貫支持朝韓雙方通過對話和協商，改變相互的關係，推進和解與合作。我想這是符合半島北南雙方和地區人民的共同的利益的。



（來源：澎湃新聞）