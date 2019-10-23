退警團結造勢大會　韓國瑜小舅子出席

吳敦義出席退休警察人員總會團結造勢大會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月23日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨主席吳敦義今日出席退休警察人員總會團結造勢大會，到場後上台跟大家起合唱“中華民國頌”，全場加油凍蒜聲不斷。韓國瑜小舅子李明哲亦出席大會。



退休警察人員總會團結造勢大會今天在國賓飯店舉行，席開39桌，出席人士包括，國民黨主席吳敦義，前台北縣長周錫瑋，李佳芬胞弟、國民黨雲林縣議員李明哲，國民黨“立委”孔文吉，國民黨台北市議員吳志剛、耿葳、郭昭巖等人。