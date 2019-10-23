不滿展出品項太少　韓國瑜槓上故宮明加碼

韓國瑜到嘉義縣太保市的嘉太工業區，與在地業者展開座談。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月23日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天下午走訪嘉義縣太保市的嘉太工業區，與在地業者展開座談。對於故宮南院缺少觀光客議題，韓再次說明，前兩天他和觀光協會的理事長交換意見，對方跟他說，如果故宮文化寶藏我們大聲說出來，全部展出來，肯定轟動全世界，整個中華文化寶藏都在這裡，但故宮國寶九分之八在山洞，只展覽九分之一，這些不好意思說。



對這議題，台北故宮22日回應，典藏近70萬件，韓國瑜主張文物一次展出的說法，執行實有難度。韓辦認為，韓國瑜的說法遭外界扭曲原意，“國政”顧問團總召張善政與台北故宮前院長馮明珠、台南美術館董事長黃光男明日將共同召開記者會說明。



出席座談會者有國民黨嘉義縣“立委”參選人王啟澧、國民黨嘉義縣議員李國勝、無黨籍嘉義縣議員賴瓊如，和在地50多位業者。會中在場業者一致表態支持韓國瑜當選，韓國瑜也牽起王啟澧的手一同吶喊造勢。



會中王啟澧、太保市民代表林淑勉皆表示，現在故宮南院沒有人潮，已淪為“蚊子館”。對此韓國瑜表示，對於故宮南院沒有人潮，要思考外國觀光客為何要來台灣？外國觀光客有太多選擇，可以去日本、韓國、夏威夷，甚至是越南，如果只是自己感覺良好，觀光就不容易成功。



韓國瑜認為，現在故宮南院處境非常困難，每賣10張票只有1張收費，9張都不收費，故宮南院的處境已經到了不得不改進的時候，前兩天他和觀光協會的理事長交換意見，對方跟他說，如果故宮文化寶藏我們大聲說出來，全部展出來，肯定轟動全世界，整個中華文化寶藏都在這裡，故宮國寶九分之八在山洞，只展覽九分之一，這些不好意思說。



韓國瑜強調，如何增加觀光誘因，諸如軍事、農業、阿里山風景區、愛情產業，還有最重要的熱情善良的人民，我們有很多資源，一定要成立“行政院”觀光部，因為現有“觀光局”的位階太低，未來一定要大力推動觀光立“國”，迎八方之客。



韓國瑜表示，故宮南院如果做內部展出內容調整，以及文化寶藏和促進觀光結合起來，故宮南院一定會有所突破。他強調，軍事觀光、宗教觀光、醫療觀光這些都要大力推動，每天在思考怎麼讓台灣趕快進步，我們實在是浪費太多寶貴時間，“看到台灣這樣我非常著急，急得頭髮都掉光了！”



韓國瑜也向在場業者、鄉親喊話，未來台灣怎麼辦？每個行業都在擔心未來，台灣沒有發生過這樣的事，全台哪個行業對未來充滿信心、希望？一個也找不到；這次拜託大家團結起來，改變台灣的未來，我們不能在窩窩囊囊過下去，希望大家團結起來，用我們的選票、勇氣和智慧改變台灣的未來。