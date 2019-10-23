王毅：中國在國際舞台上堂堂正正、光明磊落

（圖源：新華社） 中評社北京10月23日電／當地時間10月22日，國務委員兼外長王毅在伯爾尼同瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者時，有記者問：如何回應一段時間以來，美國一些政客四處奔走，對中國進行各種無端指責？



王毅表示，中國是一個負責任大國，我們在國際舞台上堂堂正正、光明磊落，維護和平，促進發展。中國是一個發展中大國，發展的目的是讓中國人民過上更好的日子。除此之外，沒有其他的想法和企圖。



王毅表示，中國從不窮兵黷武，從未主動對外發動戰爭，也從未占領外國一寸領土。對於中國同一些國家之間存在的領土和權益爭端，我們始終堅持通過對話談判和平解決，不使用武力或以武力相威脅。



中國從不唯我獨尊，從不自我優先，而是踐行合作雙贏、謀求多贏和共贏。中國不僅自己發展，而且中國對世界經濟增長的貢獻率多年保持在30%左右，成為世界經濟的主要發動機。



中國從不違約退群，不像有些國家不把國際協議和義務當回事，翻手為雲，覆手為雨。中國堅定履行自己的國際責任，恪守對外做出的承諾。中國已是聯合國會費第二大出資國，也是聯合國維和行動第二大資金貢獻國，而且足額繳納，從不拖欠。



中國從不以大欺小，從不干涉他國內政，而是堅持大小國家一律平等，相互尊重。即便只有幾萬人口國家的領導人訪華，我們都為他鋪滿紅地毯，鳴放21響禮炮，請他檢閱三軍儀仗隊。



中國從不怨天尤人，從不把自己的問題轉嫁給別國，更反對把國內法凌駕於國際法之上，動輒對別國實施單邊制裁或長臂管轄。中國通過自身努力，主動適應和融入全球化，解決好發展不平衡等問題，努力實現可持續發展。明年中國將徹底消除絕對貧困，近14億中國人將全面實現小康，一個也不能少，一個也不落下。這將開創人類文明進步史上的奇跡。



王毅表示，有些人總是喋喋不休地把“債務陷阱”、“違反人權”、“破壞法治”等污名栽在中國頭上。這其實恰恰是他們曾經做過並正在做的事情。謊言說一千遍也不會成為事實，只能暴露出這些人容不得中國的發展壯大和中國人民對幸福生活的追求，暴露出他們內心的陰暗心理，自毀他們的聲譽和信用。這些人還會繼續對中國進行抹黑和攻擊，但最終只能淪為人們街談巷議的笑料而已。中國人民將繼續在中國共產黨領導下，沿著實現現代化的道路砥礪前行，並為世界和平和人類發展進步作出中華民族新的貢獻。



（來源：新華網）