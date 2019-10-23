新華網：土俄敲定“安全區”遂了誰的願

中評社北京10月23日電／土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京22日在俄西南部城市索契舉行會談並就敘利亞北部局勢簽署諒解備忘錄。雙方就在土敘邊界設立“安全區”達成共識，俄羅斯將協助庫爾德武裝在規定時間內撤出這一區域。



分析人士指出，土耳其向設立“安全區”的目標邁出了重要一步，而俄羅斯也進一步提升了在敘利亞等中東問題上的發言權。土俄敲定“安全區”有利於敘利亞北部緊張局勢得到緩和，但敘利亞實現持久和平的願望，仍很遙遠。



土敘邊境局勢得到緩解



經過6個多小時的漫長會談，埃爾多安宣稱與普京達成了“歷史性”的協議，普京則表示雙方作出了重要、甚至堪稱攸關敘利亞命運的決定。



自敘利亞危機爆發以來，大量難民湧入土耳其，令土政府頭痛不已。土耳其本月初在敘北部開展“和平之泉”軍事行動，意在通過軍事行動清除土敘邊境敘利亞一側的庫爾德武裝，並設立“安全區”，以安置土耳其境內敘利亞難民。



根據此次土俄簽署的諒解備忘錄，俄羅斯將協助土耳其建立“安全區”。自本月23日12時起，俄軍事警察和敘邊防人員將進入土敘邊界敘利亞一側土耳其開展“和平之泉”軍事行動以外的區域，以協助庫爾德武裝人員和裝備在150小時內撤至土敘邊界以南30公里外地區。之後，土俄軍隊將在“和平之泉”行動區域東西側10公里內不包括卡米什利的區域進行聯合巡邏。



此前，土耳其和美國曾於17日達成協議，土耳其在敘利亞北部的軍事行動將暫停120小時，美方同意土耳其設立“安全區”。



分析人士指出，此次土俄達成的協議可以視為土美協議的延續，甚至是升級版。土俄協議較土美協議對土耳其更為有利，賦予其更多的權限和空間。