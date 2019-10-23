中國切實保護新疆燦爛的民族傳統文化

中評社北京10月23日電／第74屆聯合國大會第三委員會22日舉行與少數群體權利問題特別報告員互動對話。針對美國對中國新疆地區文化權利的無端指責，中國外交部人權事務特別代表劉華指出，中國政府高度重視對新疆各民族優秀傳統文化的挖掘、傳承與保護。



劉華表示，中國是統一的多民族國家，在5000多年文明發展史中，中華各民族共同創造了悠久的歷史、燦爛的文化。目前，新疆各民族主要使用10種語言和文字，少數民族語言文字在司法、行政、教育、新聞出版、廣播電視、互聯網、社會公共事務等領域得到廣泛使用。



劉華說，新疆使用漢、維吾爾、哈薩克、柯爾克孜、蒙古、錫伯6種語言文字出版報紙、圖書、音像製品和電子出版物。新疆電視台有漢、維吾爾、哈薩克、柯爾克孜等多種語言電視節目，《新疆日報》用漢、維吾爾、哈薩克、蒙古4種文字出版。新疆維吾爾木卡姆藝術、柯爾克孜史詩《瑪納斯》列入聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”。



劉華指出，實行雙語教育不針對某一個民族，不僅不會削弱少數民族語言的地位，而且有利於加強各民族交流、促進民族團結。世界上很多國家都將英語作為雙語教育的選擇，沒有人提出疑問，更沒有將其上升到文化同化或歧視的層面。



（來源：新華網）