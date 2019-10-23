外交部敦促美勿“簽證問題武器化”

（圖源：央視網） 中評社北京10月23日電／2019年10月23日，外交部發言人華春瑩主持召開例行記者會，部分內容如下。



問：根據媒體報道，21日，在華盛頓舉行的第70屆國際宇航聯大會開幕式當天的第一場全會活動上，1000多名現場觀眾通過手機投票提出了“在這個會議上，我想念一個重要的航天局，中國國家航天局去哪裡了”的問題，並將其置頂。據說是因為中國代表團赴美簽證受阻了。你能否證實並介紹更多情況？



華春瑩：我也從媒體上看到了有關消息。之後馬上向中國國家航天局進行了了解核實。的確，中方代表團集體缺席今年的國際宇航聯大會，原因就是美方沒有及時發放簽證。



大家都知道，國際宇航聯大會是由國際宇航聯合會以及國際宇航科學院、國際空間法學會聯合舉辦的航天領域大會，每年至少有幾千名各國政府官員、企業家、科技人員參會，被稱為宇航界的“奧運會”。中國一直是航天多邊合作的支持者，每年均派代表團參會。也是國際宇航聯大會的重要參與方，每年均派代表團參會。



今年7月，中方在會議召開前3個月就向美方提交了參加國際宇航聯大會的初步人員名單，中國國家航天局代表團於10月12日前往美國駐華使館面簽，但直到會議開始那一天，中方代表團團長都沒有獲得美國簽證，導致中方代表團無法參加開幕式、局長論壇等重要活動，因此才出現了你提到的、媒體也特別關注的那一幕，也就是“沒有中國參加的國際宇航聯大會”。1000多名現場觀眾用手機提出“在這個會議上，我想念一個重要的航天局，中國國家航天局去哪裡了”，這個問題在會場大屏幕上被置頂， 引起國際社會廣泛關注。



據我了解，現任國際宇航聯合會副主席、中國航天科技集團公司副總經理，以及國際宇航聯合會選舉委員會委員、中國宇航學會秘書長等一批人員也未獲得美國簽證。



而有意思的是，在此次大會開幕式上，美國副總統彭斯發表講話，他沒有就美國的航天政策或國際合作宣布什麼新東西，但卻宣稱要推動以美國為主導的國際航天合作，要與“志同道合的熱愛自由的”國家合作。這番富有政治色彩的講話引起台下多國觀眾的反感，認為這與國際宇航聯主張國際合作的宗旨相悖。