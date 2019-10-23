俄土就敘利亞北部局勢簽署諒解備忘錄

中評社北京10月23日電／俄羅斯總統普京22日與到訪的土耳其總統埃爾多安在索契舉行長達6個多小時的會談，並就敘利亞北部局勢簽署了諒解備忘錄。



新華社莫斯科10月22日報道，諒解備忘錄內容包括：雙方承諾維護敘利亞主權和領土完整，以及保證土耳其國家安全；在敘境內堅決打擊恐怖主義並對抗煽動分裂的意圖；共同致力於難民安全自願回歸。



根據諒解備忘錄，自本月23日12時起，俄軍事警察和敘邊防人員將進入土敘邊界敘利亞一側土耳其開展“和平之泉”軍事行動以外的區域，以協助庫爾德武裝人員和裝備在150小時內撤至土敘邊界以南30公里外地區。之後，土俄軍隊將在“和平之泉”行動區域東西側10公里內不包括卡米什利的區域進行聯合巡邏。



普京在同埃爾多安會談後舉行的聯合記者會上說，經過長時間艱苦會談，雙方做出了重要、甚至可稱之為攸關敘利亞命運的決定，這一決定將緩和敘土邊境緊張局勢。



“在我們看來，必須尊重敘利亞主權和領土完整，以實現其局勢整體長期穩定。”普京表示，雙方在這方面已達成共識。



普京指出，土耳其在敘利亞展開軍事行動期間，絕不可讓被庫爾德武裝所俘虜的“伊斯蘭國”等極端組織成員借機重獲自由。普京還說，一切非法外國軍事存在都應撤離敘利亞。



埃爾多安表示，土耳其在敘發動“和平之泉”行動，旨在消除該地區“恐怖主義”，土耳其不需要其他國家領土。他強調，土俄兩國不允許在敘境內產生任何分裂勢力。



埃爾多安說，土俄兩國正在國防領域採取重大步驟，S-400型防空導彈系統交付工作正在進行，雙方將繼續堅定展開雙邊合作。



本月9日，土耳其軍隊進入敘利亞北部展開代號為“和平之泉”的軍事行動，打擊被其視為恐怖組織的庫爾德武裝。敘利亞政府對此予以譴責，並表示將採取一切合法手段進行抗擊。