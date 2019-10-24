陳麗玲：新黨參選2020是為挺韓國瑜

陳麗玲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月24日電（記者 鄭羿菲）新黨2020“副總統”參選人、律師陳麗玲接受中評社訪問時表示，新黨主席郁慕明表明挺韓國瑜的立場與2020大選連署並不會矛盾，“新黨若通過連署，也是要幫助中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜”，在辯論上可助攻兩岸議題、一國兩制，在選票上則循王建煊模式喊出“棄楊保韓”，泛藍選票並不會分裂。



至於2020大選情勢，近期民調顯示蔡英文大多都領先韓國瑜，陳麗玲說，目前變數太多無法評估，況且民調真的準嗎？如果拿民調對比蔡英文與韓國瑜拜廟的人潮，甚至會覺得民調背離現實非常嚴重。



新黨2020“正副“總統”參選人楊世光、陳麗玲目前正在尋求連署，須在11月2日前完成28萬多份合格連署書，才能取得2020參選資格。而郁慕明日前接受媒體專訪，提到2020大選支持韓國瑜是盼泛藍團結，集中選票下架蔡政府。不過，新黨自提名楊世光連署參選2020怎麼辦？



陳麗玲接受中評社訪問時表示，連署是由楊世光負責，她自己並不清楚進度，但她能明確地講，挺韓與連署並不會矛盾，“假設新黨2020連署通過28萬門檻、繳交新台幣1500萬元保證金參與2020大選後，也是要幫助韓國瑜”，楊世光的政見就是“一國兩制、唯一選擇”，這部分在辯論台上，新黨能針對兩岸關係質疑蔡英文大賣芒果乾（“亡國感”），與韓國瑜分工，讓韓主攻施政無能的內政問題作攻防。



陳麗玲說，至於選票上有楊世光會不會分裂泛藍陣營的選票？並不會，我們很清楚只憑新黨的選票不可能當選，新黨會循1998年參選台北市長的王建煊高喊“棄王保馬”的模式，讓楊世光喊出“棄楊保韓”的口號，集中選票下架蔡政府。



陳麗玲認為，目前2020大選的選情詭譎多變，不知道會不會有第三組參選人出爐、時代力量或親民黨會不會登記大選，及各政黨不分區“立委”登記等許多變數，再加上台灣選舉不光只是看台灣，中美貿易戰可能也都還有影響，未來有太多變數可能影響選舉結果，因此民調只是現況而已。