排擠蘇系？方一祥：新潮流布局屏東縣長

民進黨籍屏東縣議員方一祥。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月23日電（記者 蔣繼平）“立法院長”蘇嘉全姪子、民進黨“立委”蘇震清列不分區安全名單風波，引爆民進黨內茶壺風暴。蘇的嫡系人馬、屏東縣議員方一祥表示，實際上就是新潮流系統正在布局2022年縣長盤，正在打一場殲滅蘇嘉全派系的仗，想要提前擠掉對手蘇震清。方一祥呼籲，黨中央應該思考，已經協調答應3次若還喪失誠信，對黨和地方都是一種傷害。



方一祥，1976年生，屏東人，本屆新科民進黨籍屏東縣議員，曾任屏東市第17、18屆市民代表、民進黨屏東市黨部評委召集人、兩屆全黨代表。方一祥是黨內中新生代後起之秀，地方上被視為蘇的嫡系人馬。



針對不分區名單風波，方一祥表示，蘇震清爭取進入不分區安全名單，背後隱藏著2022年屏東縣長派系之爭，若沒有挺進不分區，等於無法延續政治生命，缺乏舞台和資源，任憑是誰遇到這種情況，反彈力道一定很大。



方一祥表示“蘇嘉全都已經表明不續任不分區，全力輔選蔡英文。”中評社問，“若蘇嘉全的位子留給蘇震清，蘇震清若不排進去，等於兩個都被拔掉了？”方一祥肯定表示“都沒有了！”



“這是一場殲滅蘇嘉全派系的仗嗎？”方一祥認為“就是這樣！新潮流就是要讓蘇震清在家休養兩年，沒有政治舞台和資源，排擠掉下屆縣長的競爭對手。”



方一祥表示，現任屏東縣“立委”等於是下一屆縣長的儲備人選，蘇震清連任三屆區域“立委”算最資深，鍾佳濱任一屆“立委”和9年副縣長，一讓就要再等八年，考量有現任者優先，不會對方拚連任還去爭，因此誰都不想等，卡位競爭激烈。



方一祥說，屏東縣從89萬人口降到剩82萬，“立委”席次從三席減為二席，黨中央不願看到蘇震清和鍾佳濱現任兩名“立委”相爭且又代表不同派系，鍾佳濱是新潮流系統，蘇震清是屬於蘇嘉全的英派，後面兩個派系在運作要布局縣長盤。



方一祥指出，蘇震清在屏東縣基層實力和支持度絕對大於鍾佳濱，黨協調時不希望現任兩“立委”火車對撞，因此在去年11月、今年1月、3月都協調過。原本黨中央希望讓鍾佳濱進不分區，但新潮流認為以戰養戰才有能力角逐縣長而拒絕。



方一祥表示，蘇震清3月29日宣布不參加初選，選擇禮讓鍾佳濱，時間點壓在登記前最後一刻，就是要防止其他同黨縣議員登記參加初選挑戰鍾佳濱，因為地方上都知道“選不贏蘇震清”，而鍾佳濱出線，也讓對手國民黨立刻協調前屏東市長葉壽山參選，否則艱困選區藍營找人可沒這麼容易。



方一祥強調，中央已經承諾三次了，怎麼現在還會出現問題，消息出來對地方造成傷害，製造不信任感，11月初若蘇震清有被安排進不分區安全名單，那就按照原樣，若沒有列入，那完全沒道理，絕對會引起支持者的反彈。



蘇震清基層支持度高，黨中央甘願冒這個風險？方一祥表示，重點是新潮流系統不是這麼想，新潮流只顧著下屆縣長選舉，要在這一關提前把蘇震清卡掉。