扁打臉蔡？陳同佳案那麼多政治考量幹嘛？

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電（記者 洪德諭）針對港女命案凶嫌陳同佳願來台投案卻引發波折，從政前原為執業律師的陳水扁在媒體詢問下於“一邊一國行動黨”媒體通訊群組表示看法，他認為是否來台自首，台、中、港都在做政治考量，不過這起案件台灣百分之百有司法管轄權，如何抓來台灣接受“國法”制裁才是當務之急，那麼多政治考量的理由幹嘛？



陳水扁回應全文：



有關港人陳同佳在台犯下殺人棄屍案，不管用什麼片面名義來台，先抓起來繩之以法就是，還要那麼多政治考量的理由幹嘛？



命案受害人潘曉穎與疑犯陳同佳均為香港人，2018年2月兩人赴台旅遊，17日於台北市大同區某旅店房內遇害，翌日被棄屍。其男友陳同佳則於案發後搭機返港。這樣一樁駭人聽聞的凶殺案，台灣政府有百分之百的司法管轄權，如何抓來台灣接受“國法”制裁，才是當務之急。



問題是，士林地檢署2018年分別在3月、4月和7月，向港府律政司請求司法互助未獲回應。香港方面後來表示港台並無司法互助簽署，拒絕遣送陳同佳來台受審。士林地檢署遂在同年12月3日正式通緝陳同佳，時效長達37年6個月。



後來港府“藉口”要遣送陳同佳來台受審，必須修改《逃犯條例》，所謂《送中條例〉，原先只有台灣，再加上中國大陸與澳門，都是中國的一部分。這是百分之百的政治操作。後來引爆“百萬”港人站出來的反送中運動，有人說蔡英文為此撿到槍。



陸委會今年5月公開向港府喊話，“不用修法，也可以馬上送過來”。



陳同佳同意在香港服刑完畢後到台灣“自首”（正確說法應該叫“投案”），但“我國”希望香港政府續押陳同佳。“國安局”局長邱國正在“立法院”坦承，“因為時機點很不妥，“我國”不得不在政治上作考量”。原來為了陳同佳是否來台受審，台中港都在做“政治考量”。



一、上個禮拜，陸委會定調在沒有司法互助前提下，司法“不”處理陳同佳。“法務部”隨即發聲明“建議港府續押陳同佳”，



二、這個禮拜，“內政部”發表“港人港審”、“通緝犯到有死刑的‘國家’違反人性”說，移民署同步管制陳同佳的入境許可，行政部門對陳同佳入境設下障礙，目的在保留陸委會與港府政治對作的空間。



三、最新說法，“法務部長”蔡清祥表示，“行政院”責成“法務部”、陸委會提兩項方案：首先，考量到“港人港審”與“審判之優先與便利性”，以及家屬情形，港府應優先審理本案，“我國”政府願意提供相關事證，以供審理。



四、陸委會最後表示，已正式聯絡港府，提出派員赴港押解陳同佳回台受審之方案。香港律政司未予肯定答覆，僅表示，“犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。”



這樣的結果，台灣政府還要堅持在“司法互助”下才能捉拿偵辦通緝犯陳同佳嗎？抓到陳同佳開始行使代表台灣“國家主權”的司法管轄權就對了！

