綠內訌！方一展：蘇震清風暴恐讓屏東輸光

民進黨屏東縣議員方一祥。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月23日電（記者 蔣繼平）針對民進黨不分區名單掀起的茶壺風暴，民進黨屏東縣議員方一展表示，綠委蘇震清接下來的一舉一動，都牽涉民進黨能否保住兩席區域“立委”，他評估兩席“立委”都是“脆弱的領先”，再製造不確定的因子，恐怕兩席全都輸光光。



方一祥，1976年生，屏東人，新科民進黨籍屏東縣議員，曾任屏東市第17、18屆市民代表、民進黨屏東市黨部評委召集人、兩屆黨代表。方一祥是黨內新生代後起之秀，地方上被視為蘇震清嫡系人馬。



屏東“立委”第一選區：民進黨提名現任“立委”鍾佳濱，國民黨提名葉壽山，“立法院長”蘇嘉全妻子洪恆珠表態退黨參選，綠營面臨分裂；屏東“立委”第二選區：民進黨提名現任“立委”莊瑞雄，國民黨提名屏東縣議長周典論女兒周佳琪參選。



針對屏東縣選情，方一祥指出，從黨內民調數據看起來，支持度仍然領先國民黨參選人，但是受到大環境影響，都屬於“脆弱的領先”，面對選情必須如履薄冰、小心翼翼，不容再有出現任何差錯。



方一祥擔憂，蘇嘉全侄子、民進黨“立委”蘇震清列不分區安全名單風波，引爆民進黨內茶壺風暴，黨中央若沒有處理妥當，蘇震清的一舉一動將影響後續的選情，最壞的情況是屏東兩席“立委”全盤皆輸。



方一祥表示，莊瑞雄的競選總幹事就是蘇震清，如果蘇震清被踢出不分區安全名單，政治十分現實，蘇震清失去政治舞台，等於拔掉輔選能量，根本沒有作用，而且蘇震清現在又開始在屏北動員布局，這情況讓莊瑞雄顯得十分尷尬。



方一祥指出，國民黨籍屏東縣議長周典論和民進黨屏東縣長潘孟安十分“親近”，周典論全力在幫女兒周佳琪輔選，新潮流的潘孟安和英派的蘇嘉全派系也不對盤，偏英派的莊瑞雄失去蘇震清的強力輔選，恐怕屏南選區將岌岌可危。



方一祥說，若黨中央真的背信於蘇震清，蘇震清反過來參選成真的話，鍾佳濱馬上就會出局。就算蘇不選，蘇系長期20、30年在基層的經營，反彈的力道恐怕讓2020“立委”票開得不好，都是把球做給對手葉壽山而已。



方一祥認為，蘇震清沒進入不分區將造成屏東“立委”選情的大震盪，蘇震清若反咬一口參選，保證民進黨屏東兩席“立委”都沒了，蘇震清要選上也很難，地方必須把嚴重性反映出來，就看黨主席卓榮泰和蔡英文怎靠智慧處理了。