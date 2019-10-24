中評現場：蔡英文母雞帶小雞　獨缺高嘉瑜

民進黨提名的台北市“立法委員”站在舞台第一排，但獨缺高嘉瑜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月24日電（記者 洪德諭）蔡英文23日出席連任觀光旅遊後援會成立大會，不僅替自己造勢，同時也盼能發揮“母雞帶小雞”的效果，向台下800多名業界代表介紹陪同出席的民進黨台北市“立委”參選人。總計8個選區扣除第五選區禮讓無黨籍“立委”林昶佐，提名的7位參選人獨缺台北市議員高嘉瑜。



國民黨2020參選人韓國瑜20日發表觀光白皮書後，蔡英文23日舉行連任觀光旅遊後援會成立大會，現場聚集超過800名的觀光界代表，包括“交通部長”林佳龍、台灣觀光協會長葉菊蘭、領隊後援會長游振義、遊覽車後援會長林昆輝等人出席，頗有與韓國瑜較勁的味道。



蔡英文也透過這場成立大會替民進黨的台北市“立委”參選人造勢，強調這次不只選“總統”，還有“立委”。



其中，蔡英文特別提到台北市第一選區的吳思瑤，說吳很有名，不會放過讓自己發光的機會。同時也講到台北市第八選區的阮昭雄，說每次需要有人替她講話時，點名阮時總是二話不說拿起麥克風開講，如果有艱困選區沒人敢挑戰時，拜託他一下就馬上披上戰袍，要給他掌聲。



其他的北市“立委”候選人則由負責主持的吳思瑤一一介紹，分別為台北市第二選區何志偉、台北市第三選區吳怡農、台北市第六選區謝佩芬以及台北市第七選區許淑華。值得關注的是，在台北市總計8個選區中，扣除掉禮讓無黨籍“立委”林昶佐的第五選區，民進黨提名7席獨缺台北市第四選區的高嘉瑜未出席。



高嘉瑜現為台北市議員，與台北市長柯文哲交情不錯，如去年台北市長選舉時，就被質疑沒有力挺民進黨提名的姚文智，姚還批評“當他講話時有一個年輕漂亮的議員就偷偷溜走”，近期高出版新書，柯也拍攝短片祝福顯示關係友好。在蔡英文推介黨籍北市“立委”參選人的場合，唯獨她缺席，十分特殊。