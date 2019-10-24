中評現場：觀光業悽慘卻替蔡助陣　氣氛詭譎

面對觀光業寒冬，觀光業替蔡英文站台氣氛詭異。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月24日電（記者 洪德諭）兩岸凍僵陸客銳減，使台灣觀光產業變“慘業”，在這樣的氛圍下蔡英文23日舉行連任觀光旅遊後援會成立大會，現場竟坐滿了超過800名來自觀光各界的代表。包括近日曾批評陸客限縮生意下滑十分嚴重有業者輕生的遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良等觀光業大咖，在蔡英文面前業者卻沒有一句批評，還搖旗吶喊“蔡英文凍蒜”，氣氛詭譎。



陸客自由行8月起叫停，目前僅離島自由行解禁，大陸客團9月起也緊縮。有觀光業者推估，8月至12月陸客自由行卡掉之後觀光產值將損失新台幣200億元，台灣官方9月起緊急祭出台灣人秋冬旅遊補助方案，但杯水車薪效益有限。



在觀光產業面臨寒冬之際，蔡英文在23日舉行連任觀光旅遊後援會，發言者多為官方代表，包括“行政院政務委員”張景森、台灣觀光協會長葉菊蘭、“交通部長”林佳龍，對台灣觀光產業提出許多願景。



現場有800多人出席，包括領隊導遊、遊覽車、飯店與民宿業者，以團體方式逐一上台與蔡英文握手合照，且配合主持人搖著蔡英文“2020台灣要贏”的綠色、粉紅色小旗，高喊“蔡英文凍蒜”。事前事後主辦單位均未公布業界後援會名單。



擔任蔡英文觀光旅遊業後援會總召集人的黃文桂，原為喜美旅行社董事長，年初已退休。他是會中唯一代表上台發言的業者，但在台上也未對陸客不來有所抱怨，並呼籲支持蔡英文連任。

