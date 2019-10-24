中評現場：吳敦義火力全開質疑蔡假“總統”

吳敦義(中)與韓國瑜的小舅子李明哲(右)及前台北市議員厲耿桂芳胞弟耿繼文(左)同台退警的造勢大會。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨主席吳敦義23日晚間出席退休警察人員總會團結造勢大會時，火力全開，批評蔡英文對“九二共識”認知的邏輯不通，他懷疑蔡可能是“真博士假學識”，如果連博士學位都假的，就是假“總統”。



這場造勢由前台北市議員厲耿桂芳的胞弟、前“警政署”督察室主任、退警協會理事長耿繼文負責，23日晚間在國賓飯店席開39桌，凝聚退警及其家屬、相關人士近400人參加。國民黨2020大選參選人韓國瑜的小舅子、雲林縣議員李明哲代表出席，前主席吳伯雄也即時趕到。



李明哲在台上代表韓國瑜拜票，並由厲耿桂芳帶領全場一起高呼“韓國瑜凍蒜”，吳敦義到場時，更是站在吳的旁邊，增強吳輔選造勢的強度，吳後來以水代酒逐桌致意，席間也有人喊吳敦義“凍蒜”，預祝吳順利當選不分區“立委”。



吳敦義講話時火力全開，先批評蔡執政過去3年半亂象太多了，治安不夠好，連台北市熱鬧地區都會發生殺人分屍，接著指出兩岸和平穩定發展的格局也被破壞。



他表示，2000年蔡英文擔任陸委會主委期間，回覆“立委”陳超明答詢時說九二年有談的過程，“我方”立場是“各自表述一個中國”，也就是講成“各表一中”，邏輯是錯誤的，因為“各自表述”是過程，“一個中國”是結局，他很懷疑蔡英文倫敦學院是唸法律的嗎？



吳敦義指出，他不能證明蔡英文是假博士，但蔡可能是“真博士假學識”，如果連博士學位都假的，就是假“總統”。



出席的藍營政要除了吳敦義，國民黨前主席吳伯雄、雲林縣議員李明哲外，還有前台北縣長周錫瑋、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良、“立委”孔文吉、台北市議員吳志剛、耿葳、郭昭巖，以及婦聯會主委雷倩等。“立委”李彥秀、新北市議員林國春等人也趕場致意。