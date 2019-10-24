大逆轉！王金平挺吳敦義攻“立院”龍頭

吳敦義對於王金平支持進不分區名單並看好擔任下屆“立法院”龍頭，思考一下才說謝謝。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）一直強調參選到底的中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平23日下午出席地方活動時表態支持黨主席吳敦義列入不分區名單，並對吳任“立院”龍頭表示“樂觀其成”。吳敦義晚間出席退休警察人員總會團結造勢大會時，對此思考了一下說“謝謝”。



這場造勢由前台北市議員厲耿桂芳胞弟、前“警政署”督察室主任、退警協會理事長耿繼文負責，23日晚間在國賓飯店席開39桌，退警及其家屬、相關人士近400人參加。國民黨2020大選參選人韓國瑜的小舅子、雲林縣議員李明哲代表出席，前主席吳伯雄也即時趕到。



國民黨2020初選提名過程，退出初選的王金平不但強調參選到底，還四處搞結盟，頻讓外界對藍營見縫插針，吳敦義曾為此感到火大，但21日兩人同台台灣日本研究學會創會40周年暨中日文教基金會創會35週年慶祝酒會時，吳王互相擁抱兩次，形同化解尷尬，王金平23日下午拜會文化獎得主、台北市中正區忠勤里長方荷生時，再度對吳釋善意。



王金平認為，吳敦義進不分區提名名單是應該的，只要有意願會是很好的安排，未來如果國民黨有足夠的票數，讓吳擔任“立法院”長的話，他都樂觀其成，這也是對未來的“立法院”運作，一定也會產生良好的效果。



吳敦義傍晚5時30分出席退休警察人員總會團結造勢大會時，對於王金平表態挺他，吳思考了一下才回答“謝謝”。



中常委姚江臨建議，國民黨不分區提名名單考慮讓女性排單數，男性排雙數，吳敦義可排不分區第二名，當領頭衝鋒的趙子龍。



對此，吳敦義連說4次“不會”，他對不分區“立委”提名名單的看法，是專業人員比較優先，幾個人之後就是所謂政治組，則是看誰的資歷、誰最後將來到“立法院”能夠發揮影響力。



吳敦義認為，如果韓國瑜能順利當選，也是需要“立法院”過半，國民黨總目標就是要60席；如果過半了才能夠確保行政體系所提的預算案、法律案與政策能夠得到“國會”支持，這一點很重要，所以為了這個總的目標，國民黨會努力以赴。