外交部：美國把簽證“武器化”　藐視國際責任

中評社北京10月23日電／2019年10月23日外交部發言人華春瑩主持例行記者會：



問：根據媒體報道，21日，在華盛頓舉行的第70屆國際宇航聯大會開幕式第一場全會活動上，1000多名現場觀眾通過手機投票提出了“在這個會議上，我想念一個重要的航天局，中國國家航天局去哪裡了”的問題，並將其置頂。據說是因為中國代表團赴美簽證受阻了。你能否證實並介紹更多情況？



答：我從媒體上看到了有關消息。之後馬上向中國國家航天局進行了解和核實。的確，中方代表團集體缺席今年的國際宇航聯大會，原因就是美方沒有及時發放簽證。



大家都知道，國際宇航聯大會是由國際宇航聯合會以及國際宇航科學院、國際空間法學會聯合舉辦的航天領域大會，每年至少有幾千名各國政府官員、企業家和科技人員參會，被稱為宇航界的“奧運會”。中國一直是航天多邊合作的支持者，也是國際宇航聯大會的重要參與方，每年都派代表團參加宇航聯大會。



今年7月，中方在會議召開前3個月就向美方提交了參加國際宇航聯大會的初步人員名單，中國國家航天局代表團於10月12日前往美國駐華使館面簽，但直到會議開始那一天，中方代表團團長仍然沒有獲得美國簽證，這導致中方代表團無法如期赴美參加今年宇航聯大會的開幕式、局長論壇等重要活動，因此才出現了你提到的、媒體也特別關注的那一幕，也就是“沒有中國參與的國際宇航聯大會”。對此，1000多名現場觀眾都感到不可思議，用手機提出“在這個會議上，我想念一個重要的航天局，中國國家航天局去哪裡了”，這個問題在會場大屏幕上被置頂，引起了國際社會廣泛的關注。



根據我的了解，現任國際宇航聯合會副主席、中國航天科技集團公司副總經理，以及國際宇航聯合會選舉委員會委員、中國宇航學會秘書長等一批人員也沒有獲得美國簽證。



而有意思的是，大家也都知道，美國副總統彭斯在今年宇航聯大會開幕式上發表了講話，他沒有就美國的航天政策或者國際合作宣布什麼新東西，但卻宣稱要推動以美國為主導的國際航天合作，要與“志同道合的熱愛自由的”國家合作。這番極富政治色彩的講話引起了台下多國觀眾一致的反感，認為這與國際宇航聯主張國際合作的宗旨相悖。



事實上，這次中國國家航天局遭遇的赴美簽證問題只是冰山一角。我們近期也介紹過了，一段時間以來，美方對中方的學者、學生、企業界人士和科技人員等赴美頻頻採取拒簽、拖延簽證申請、吊銷赴美長期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓中美之間正常的人文交流與人員往來，損害了中方人員的安全與合法權益。



此外，大家可能也注意到了有媒體報道，近期美方違反1947年《聯合國和美國關於聯合國總部的協定》中規定的義務，拒絕向多名俄羅斯和伊朗等國赴美出席第74屆聯大的代表團成員發放簽證。



美方把簽證問題“武器化”，一再藐視國際責任和義務，阻礙正常的國際交流與合作，對國際社會各方的正當的合法權益造成了損害。我們敦促美方認真反省，切實改正。



問：塔利班發言人昨晚表示，中方已邀請一個代表團參加阿富汗各派內部對話，你可否提供更多情況？



答：中方堅定支持“阿人主導、阿人所有”的廣泛包容性和平和解進程，支持包括阿政府、阿富汗塔利班在內的阿國內各派開展對話。我們願意在尊重阿各方意願基礎上，為推進阿和平和解進程提供便利和幫助。如果有這方面的消息，我們會及時發布。



問：據報道，21日，美國領導人在內閣會議講話中稱，中國想達成經貿協議，中國的經濟表現系57年來最差，可能是負增長，這有利於談判達成協議。中方如何看待上述評論？



答：中國國家發展改革委日前剛剛舉行了發布會，專門介紹了中國宏觀經濟的運行情況。今年以來，中國經濟運行保持總體平穩、穩中有進的良好發展勢頭。前三季度國內生產總值同比增長了6.2%，這個速度在世界主要經濟體中都是首屈一指的。在內外困難風險挑戰明顯增多的情況下，中國取得了這個成績，來之不易。經濟增速略有放緩，符合中國經濟從高速增長階段向高質量發展階段轉變的發展方向。個別人質疑中國經濟數據，顯然是沒有任何事實根據的，也站不住腳。



需要強調的是，中國仍然是世界經濟增長的主要動力，為世界經濟發展作出了巨大的貢獻。根據國際貨幣基金組織（IMF）測算，2009年至2018年，中國對全球GDP增量的貢獻率高達34%。在全球化深入發展的今天，世界經濟與中國經濟深度融合，一榮俱榮、一損俱損。在中國經濟形勢和中國經濟對世界經濟的貢獻這個問題上，國際社會早已有了客觀和實際的判斷，不是什麼人幾句話就可以改變的。抹黑別人解決不了自己國內的問題，也不利於協商解決分歧。在當前世界經濟不穩定和不確定性上升、下行壓力在不斷加大的背景下，我們認為各國應該堅持合作共贏，為推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長作出切實努力，而不是相反。



問：據報道，朝鮮最高領導人金正恩在視察金剛山時，指示拆除金剛山內的韓方設施。有分析稱此舉將對南北關係產生影響。中方對此有何評論？



答：朝韓是同一民族，北南關係是影響朝鮮半島形勢與地區和平穩定的重要因素。作為近鄰，中方一貫支持朝韓雙方通過對話協商改善相互關係，推進和解合作，這符合半島北南雙方和地區人民的共同利益。



問：據報道，美國國務卿蓬佩奧22日在華盛頓傳統基金會年度總統俱樂部上講話稱，中國充其量就是使用脅迫、腐敗當治國工具的戰略競爭對手。中方對此有何回應？



答：在人際關係中，人們通常把那些撒謊成性、到處說人壞話的人稱為小人，往往選擇蔑視、不予理睬。但是在國際關係當中，對於惡意造謠詆毀抹黑他國的行為，我們還是必須要澄清事實，表明立場。



首先，中國是一個負責任的大國，堂堂正正、光明磊落。我們從不窮兵黷武，從不唯我獨尊，從不違約退群，從不以大欺小，從不怨天尤人。“脅迫”這頂帽子扣不到中國的頭上。相反，大家都覺得這頂帽子非常適合美國。在這個問題上，美國不必自謙。



第二，近年來，中國共產黨堅持全面從嚴治黨，深入推進反腐敗鬥爭，取得了積極顯著成效，不僅得到了廣大人民群眾的衷心擁護和支持，而且也贏得了國際社會的廣泛尊重和贊譽。



而根據美國全國廣播公司新聞網和英國《衛報》等歐美媒體報道，美國公眾普遍認為美國內存在大量“以金錢換選票”的“金錢政治”現象，國會議員被企業、富人和特殊利益集團所俘獲。據報道，一個參議院席位的平均成本為1940萬美元，而一個眾議院的席位大概平均花費是150萬美元。這在中國是不可想象的。



謊言說一千遍也不會成為事實。自己國內出了問題，應聚焦自我完善，而不應嫁禍於人。喋喋不休，到處栽贓污蔑，只會自毀信譽，成為人們街談巷議的笑柄。



問：俄羅斯總統普京22日與土耳其總統埃爾多安就敘利亞北部局勢簽署協議。按照這一協議，在六天內俄羅斯軍方和敘利亞邊防人員將協助庫爾德武裝人員和裝備從土敘邊界地區撤出，之後俄土軍隊將在土耳其行動區域東西側十公里內的區域進行聯合巡邏。中方對此有何評論？



答：中方希望俄土協議有利於進一步緩和地區局勢，希望有關各方共同努力，切實尊重和維護敘利亞的主權、獨立和領土完整，創造有利於敘利亞問題政治解決進程向前發展的條件，並團結一致堅決打擊恐怖主義。



問：王毅國務委員剛剛結束了對瑞士的訪問。你能否介紹一下相關情況？中方對此訪有何評價？



答：是的，王毅國務委員剛剛結束了對瑞士的訪問。訪問期間，王毅國務委員會見了瑞士聯邦主席毛雷爾，並同瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同主持了中瑞第二輪外長級戰略對話。雙方進行了深入溝通，達成了一系列重要共識，決定共同努力，推動中瑞創新戰略夥伴關係取得新的進展。



瑞方積極評價中瑞關係，表示瑞中關係發展十分順利，始終走在歐中關係前列。瑞方完全支持習近平主席提出的“一帶一路”倡議，相信倡議將成為歐洲和中國合作的橋梁，有助於提升歐中合作的質量，為瑞士和歐洲都帶來重大機遇。瑞方希望同中方進一步夯實政治互信，深化在貿易、投資、金融、環保、創新等領域合作，歡迎中國企業赴瑞投資。瑞方認為，中國是世界和平與繁榮的穩定和積極力量，瑞士願同中方加強在國際和地區事務中的溝通，共同踐行多邊主義和自由貿易。



雙方也就人權等問題交換了意見。王毅國務委員表示，要本著平等和相互尊重的精神進行對話，只有這樣，對話才能夠健康和可持續發展。瑞方詢及當前中國香港局勢和新疆形勢，王毅國務委員強調，涉港和涉疆問題是中國的內政，不容任何外國干涉。王毅國務委員介紹了涉港、涉疆問題的事實真相以及中方原則立場。



毛雷爾主席和卡西斯外長都對新中國成立70年來取得的巨大發展和偉大成就表示由衷的欽佩和讚賞，表示願意本著平等和相互尊重的精神，同中方開展包括人權等領域的對話與合作。



問：關於謀殺案嫌疑犯陳同佳的問題。香港特區政府要求台灣方面將陳帶往台灣受審，但卻拒絕台灣當局提出的派代表團將陳帶到台灣的提議。你可否說明為什麼香港特區政府作出這一決定？



答：你提到的不是外交問題。香港特區政府會妥善處理。



問：你剛才提到阿富汗政府和塔利班等方面的內部對話，你可否介紹相關時間安排，包括會談何時會在中國舉行？



答：我剛才介紹了中方對這個問題的原則立場。中方支持“阿人主導、阿人所有”的廣泛包容性和平和解進程，願意為阿富汗國內各派別開展對話、推進和解和平進程提供必要的幫助和便利。至於具體情況，我目前沒有可以進一步提供的信息。如果有相關進展，我們會及時發布。