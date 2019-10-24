中評關注：民進黨英系接連出事不單純

英系中常委黃承國牽線管浩鳴與徐國勇會面，這件事情會爆發出來，也令人覺得玩味。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電（記者 黃筱筠）力挺蔡英文的“立法院長”蘇嘉全因協助侄子、綠委蘇震清爭取排入2020不分區立委名單引爆爭議。連同英系大將、“立委”陳明文高鐵遺失新台幣300萬元現鈔；英系大將、中常委黃承國協調安排，有北京市政協身份的香港聖公會教省秘書長管浩鳴與“內政部長”徐國勇見面之後還被爆料，英系一連串“中槍”，透露出些許的不尋常。



英系是蔡英文擔任民進黨主席後，逐漸明顯的黨內派系。主要人物包括前黨秘書長、目前操盤蔡英文選舉的洪耀福、中常委黃承國、“立委”、中常委陳明文，以及2012與蔡英文搭檔參選的蘇嘉全為主，以及些許謝系也靠攏蔡英文。



陳明文在高鐵差點遺失新台幣300萬元會爆出來，消息來源應是高鐵或是警方，否則這麼私密的事情，應不致被公開。這個議題不斷被追打，讓陳明文低調許久，但據了解，他仍在私下運作不分區立委提名的事。



至於黃承國協調管浩鳴與徐國勇會面這件事情，會爆出來也是頗怪。可能只有徐國勇跟黃承國知道彼此見面，但“國安局長”邱國正也透露，他們10月中旬就掌握管浩鳴要來台灣，9月管浩鳴與徐、黃見面，“國安局”可能也早有掌握。



另蘇震清不分區這件事情，因為選區重劃的關係，當初蘇退出初選時，據傳是黨內真的承諾給蘇不分區，但因為今年4月傳出蘇震清捲入掏空誠美材案疑雲，黨中央認為若這件事情沒處理好，還將之列不分區會傷害黨的形象。



這一連串事件都幾乎衝著英系大將，一部分很可能就是英系靠著蔡英文，很多事情講話大聲，加上之前也常常與民進黨主席卓榮泰唱反調，像是初選民調、黨內艱困選區提名等事件，或可能惹到黨內其他派系眼紅，才會有這麼多針對性的新聞爆發出來。