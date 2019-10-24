汪毅夫：中華民族團圓舞

廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長汪毅夫（中評社圖片） 中評社北京10月24日電（作者 汪毅夫）1945年8月15日，日本天皇頒布《終戰詔書》，宣布日本降伏(投降) 。1945年10月25日，中國戰區台灣省受降儀式在台北中山堂舉行，宣告台灣光復。在日語裡，“降伏” 和“光復” 讀音相近，當時台灣民眾若用日語會話，話語裡使用頻率最高的就是 “降伏（光復）” 、就是“光復（降伏）” 。



1945年10月18日，《台灣新報》載《高山兄弟歡天喜地》，其文曰：“三民主義青年團中央直屬台灣區團部視察員王萬得，17日自山界歸來，訪問本社，關於日本降伏以後的山界情形言明如在：我三星期以來，巡訪新竹州下竹東、大湖及蘭陽方面的山界，各地的高山兄弟，聽到日本降伏的消息，也同我們兄弟一樣，高興得手舞足跳，他們極歡喜，切實要變中華民族，這樣希望也要本省人後援始可達其目的，又關於高砂族的名稱也希望抹消，叫做山的兄弟可也。山的兄弟有日中（即近日）派遣代表要歡迎陳長官（即參加台灣光復慶典)之計劃云”。



“中華民族”是1902年由學術大師梁啟超創用的學語，是在中華大地這塊共同疆域上生存和進步的各民族的總稱、是海內外中華兒女的總稱。日本降伏、台灣光復，台灣的高山住民、台灣的漢族人民，始得同大陸的各族人民共享中華民族的榮耀，在中華大地上“歡天喜地”、“手舞足跳”地融入中華民族團圓舞。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長 ）

