謝明輝：民調失準　韓五力正是破蔡穿雲箭

中評社台北10月24日電（作者 謝明輝）韓國瑜市長請假投入“總統”大選，近日積極走訪屏東、台南、嘉義等各地宮廟、舉辦活動，場面人潮熱騰騰。一時之間，韓流有再起之勢。韓國瑜“五力”進攻，勢如破竹，反映出真正的民心向背。這“五力”就是感染力、號召力、動員力、影響力，以及擴散力。



感染力。韓國瑜具有感動他人的力量。韓演說時用的是庶民語言，往往口出就成金句。“貨賣得出去，人進得來”、“台灣安全，人民有錢”、“莫忘世上苦人多”... ，老人小孩都能朗朗上口。當過志願役軍官的韓國瑜，以“夜襲”、“我現在要出征”等軍歌表達競選態度的堅決，也都可以引領一股潮流，顯見感染力之強大。相較於蔡英文，演講時多照稿唸，文青式的抽象語詞與生硬冷靜的表情，給人一種距離感。



號召力。韓國瑜的主張，很容易變成全民共識。韓國瑜的庶民作風，沒有架子，願意傾聽來自民間的聲音，很容易講出庶民的心聲，讓人感同身受。像是近來韓喊出廢除“一例一休”、高鐵左營方案“盲腸線”歸零、“觀光立國迎八方之客”、引渡香港殺人嫌犯陳同佳...，都是明證。這也就是何以韓國瑜每每登高一呼，民眾就會紛紛響應。



動員力。韓國瑜具有遠遠超越傳統政治人物與政黨發動群眾聚集的力量。只要有韓國瑜的場子，通常就只需公告周知，大批民眾就會自動自發的前往聚集。“造勢場香腸瀑布”、“民主貪食蛇”...等現象都在在韓國瑜非比尋常的動員能力。即便近來韓國瑜所走訪的屏東、台南、嘉義等傳統深綠選區，不論是在拜廟、座談，還是造勢活動場上等都是場場爆滿，支持聲此起彼落。甚至韓國瑜前往台南花園夜市時，還因民眾的熱情寸步難行以致臨時取消。夜市是最能代表庶民經濟，韓國瑜在此人氣爆棚。群眾追隨著韓，猶如粉絲追星，足見韓國瑜的動員力，是他人望塵莫及的。



影響力。韓國瑜有改變他人意識決定的力量。長期以來台灣南部屬於深綠地盤，但去年選舉，韓國瑜一舉拿下高雄市長寶座，展現出強大的影響力。韓國瑜後又幫謝龍介補選台南“立委”，在藍綠基本盤2：8的第二選區，謝最後以極些微的三千多票差點就翻轉選舉結果，可以說是韓國瑜影響力的又一展現。



擴散力。韓國瑜兼具感染力、號召力、動員力、影響力，一旦發揮綜效，即可產生同心圓效應，不斷向外擴散。從屏東開始，一場比一場熱。



目前各家民調似乎韓國瑜落後蔡英文，差距還不小，但民調失準也曾多次發生。回顧2014年地方大選即可窺見一二。當時各家媒體普遍預估國民黨會輸掉選舉，但輸的縣市數目卻遠遠跌破所有人的眼鏡。當時不論藍綠媒體或單位所發佈的民調可以發現，桃園市、新竹市、嘉義市、彰化縣等幾乎一面倒都是國民黨人選出線，但選舉結果卻與民調大相逕庭，這幾個地方的民調根本完全失準。就以桃園市長一役來看，當時各家民調皆顯示國民黨候選人吳志揚遙遙領先民進黨的鄭文燦15至25個百分點。但投票結果出爐，卻是鄭文燦以過半（51%）的得票率勝出，演出逆轉勝，領先吳志揚3.03%。



所謂“民調冷冰冰，民心熱呼呼”。現在各家所做傳統電話式的靜態民調，與韓國瑜在各地所展現超高人氣的動態支持度產生極大落差。如今韓國瑜市長正式請假投入“總統”大選，從南方出發，“五力”全開。不難預見，南部造勢活動在往北部推進的過程中，將會向同心圓一樣，持續引爆擴散力，人氣將一場比一場還要盛大。“一縣接一縣，一市接一市”，最終會像穿雲箭，支支均射中蔡英文要害，下架民進黨政府。



（作者謝明輝，台灣競爭力論壇執行長）