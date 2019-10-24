仇開明：統一是利在台胞的幸福事業

國台辦海研中心主任仇開明（中評社 張爽攝） 中評社杭州10月24日電（記者 張爽）國台辦海研中心主任仇開明在第六屆兩岸智庫學術論壇上表示，70周年國慶盛典充分展示了國家發展的輝煌成就與雍容氣度，其始終高揚的人民主題和依靠人民、造福人民的發展宗旨，與民進黨當局不惜製造恐懼以遏制民眾參與融合發展的大潮相比，簡直判若雲泥。大陸實現全方位發展進步的昂揚步伐，必將轉化為持續增進台灣同胞光榮感與幸福感、推進統一這一利在台胞的幸福事業克難前行的宏闊偉力。



一、盛典將成為兩岸同胞共同記憶新珍藏



仇開明表示，中華人民共和國70周年大慶，是一次鼓舞人心、振奮民心的完美盛典；是一次上下同欲、眾志成城的偉力凝聚；是中國人民70年砥礪奮進歷程與成果的盛大亮相；也是全體人民擁抱偉大成就自信情懷的豪邁展示。盛典充分謳歌展示了中國非凡的政府治理與巨大的進步成就，自信有為的領導集體和快樂進取的社會大眾。特別可貴的是，盛典通篇貫穿和高揚人民主題，突出褒揚每一個中國人、每一個奮鬥者對國家的貢獻，洋溢著輕鬆快樂自信激情的張張笑臉與壯麗影像，將成為全體國人同胞回首光輝歷程的全新珍藏，成為振奮民族精神、激發擔當作為的宏闊力量。

仇開明說，盛典在展示成就的同時，也展現了新的價值力量：包括探索中國自主的發展道路，貫徹以人民為中心的發展理念，堅持推進扶貧脫困實現共同富裕，卓越的戰略規劃與治理能力，倡議建設人類命運共同體等。這些理念不僅可以作為後發國家現代化的參考路徑，而且可為西方社會借鑒用來化解制度與價值面的危機因擾，從而為世界文明進步作出重要貢獻。同時，這些成就影響、特別是所包含的理念價值，將對塑造兩岸關係發展大勢形成外溢效果，強化大陸在推動兩岸和平發展及統一進程中的主導性作用。



二、台灣同胞拒絕恐懼期待光榮感、幸福感



仇開明表示，民進黨當局對大陸崛起的成果及其對台灣同胞的感染力非常恐懼，採取了全面對抗態度：一面對大陸發展進步成果及體制制度竭盡抹黑“污名化”之能事，一面從政治法律方面設置障礙製造恐懼，打壓台灣同胞參與兩岸融合發展的熱情。民進黨刻意製造恐懼意在掩飾執政無能，暴露了其無力應對大陸崛起的怯懦；種種倒行逆施與社會歷史大勢背道而馳，完全是堂吉呵德式的螳臂當車，也是對其標榜的所謂進步價值理念的絕妙諷刺。



仇開明指出，近年來，面對百年未有之大變局，大陸崛起持續邁進。對美方蓄意挑起的貿易摩擦，大陸表明“不想打、也不怕打”的堅定立場，堅持對外開放深化改革，促進新興科技產業健康發展；堅持拒絕美方不合理要求，對等反制，積極促談，經過有禮有節鬥爭，達成部分協議的階段性成果，成為穩定世界經濟、貢獻全球治理的中流砥柱。我國堅定維護“一國兩制”，對西方勢力挑起操縱香港“反修例事件”冷靜應對，國民面對挑釁的政治自覺空前增強，道路自信、制度自信空前凝聚。

