綠廉政會調查蘇震清疑涉掏空 　決議不立案

民進黨廉政會23日邀請蘇震清到場說明，但蘇低調沒有走大門。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）民進黨23日晚間舉行廉政委員會，並且邀請民進黨“立委”蘇震清出席說明，最後廉政會發佈新聞稿指出，本次會議決議不予立案，若未來有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。



若依照廉政會不立案的會議結果來看，黨中央最後提名蘇震清列為不分區安全名單的可能性不低。



蘇震清預計晚間7點出席到廉政會說明，但他低調搭車走地下道，並未從大門進入黨中央。與之前揚言不排除脫黨參選的態度相比，轉為非常低調，並透過助理跟媒體表示，不再對不分區“立委”相關事情發表說法。



“立法院長”蘇嘉全之前因為力挺蘇震清進入不分區安全名單，不惜運作讓中執會流會。但最後中執會仍通過上周的不分區提名委員會名單，名單中仍以新潮流代表居多，包括“總統府”秘書長陳菊、“行政院”前副院長林錫耀等。



民進黨廉政會指出，針對蘇震清疑涉誠美材公司掏空案一案進行討論，蘇震清也到場說明。會中委員會決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，本案尚未符合民進黨廉政條例第2條所稱違反廉政行為，本次會議決議不予立案。惟未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。