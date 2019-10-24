不挺綠了？華航前董座竟現身挺韓大會

警界出身、蔡英文執政時的前華航董事長何煖軒也低調參加藍營退警造勢大會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月24日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨主席吳敦義23日晚間出席挺藍的退休警察人員總會團結造勢大會。警界出身、蔡政府的前華航董事長何煖軒也低調現身，不過他沒有配合大家高喊“凍蒜”、“加油”，而是在吳敦義講話後提前離去。



2019年2月8日爆發華航機師罷工，連續7天導致飛機停飛減班，最後達成勞資協議，何煖軒遭各界指責，不再獲得蔡英文力挺，4月遭到撤換。9月起擔任已故前台灣省議員許金德創立的仰德企業集團首席總顧問。



23日這場造勢由前台北市議員厲耿桂芳的胞弟、前“警政署”督察室主任、退警總會長耿繼文發起，晚間在國賓飯店席開39桌，凝聚退警及其家屬、相關人士近400人參加。國民黨2020參選人韓國瑜的小舅子、雲林縣議員李明哲代表出席，前主席吳伯雄也到場致意。



警界出身、投效綠營多年的何煖軒意外低調現身，被安排在舞台前第一排最右側的“貴賓桌”，與他打招呼的人並不算多。尤其吳敦義、李明哲、吳伯雄接連出場時，台上熱鬧滾滾，何煖軒枯坐台下沉默無語，全場高喊加油、凍蒜，也不見何開口配合。



何煖軒等到吳敦義結束講話準備逐桌致意時，趁亂提前離去。



何煖軒為警察大學畢業、美國明尼蘇達曼徹州立大學碩士，曾任台北市議長張建邦總務主任，後進入“交通部”，歷任高工局長、高鐵局長、台鐵局長、中華郵政董事長及“交通部次長”等職，受民進黨政府提拔。2016年6月蔡英文執政時，受民進黨桃園市長鄭文燦推薦，從桃園捷運公司董事長轉任華航董事長，一上任就化解當年華空姐罷工危機，讓當時在外出訪的蔡英文抱以肯定，但也因此埋下華航員工不滿的伏筆。



仰德企業集團雖非上市上櫃公司，但旗下有士林電機、國賓飯店、新竹物流、士林開發、新豐高爾夫球場、台灣麥當勞等重量級產業。