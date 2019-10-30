中評專訪：周志杰談蔡英文“撿到槍”

台灣成功大學政治系暨政治經濟學碩博士班教授兼主任、兩岸與華人治理研究中心主任周志杰在“第六屆兩岸智庫學術論壇”期間接受中評社專訪（中評社 張爽攝） 中評社北京10月30日電（記者 張爽）台灣成功大學政治系暨政治經濟學碩博士班教授兼主任、兩岸與華人治理研究中心主任周志杰在“第六屆兩岸智庫學術論壇”期間接受中評社專訪，他表示，2019年以來，蔡英文撿到了“兩把槍”，但隨著事態的發展以及藍營的重新團結，蔡英文這兩把槍的彈藥也快用盡了。另外，綠營炒作“亡國感”的效應也在遞減。對藍營而言，現在選舉的形勢是利空出盡，穩定樂觀。



周志杰對中評社說，台灣現在兩年一小選、四年一大選的政治生態，讓台灣老百姓對大陸還有的一些懷疑或者現在還不想統一的心態被有心的政客不斷挑弄。大陸在這件事情上要有戰略定力，要耐住性子。民進黨的各種操作其實都是虛的，實的反而是大陸真真切切地繼續堅持對兩岸社會經濟融合有利的政策，讓百姓真正體會到兩岸關係是美好的，大陸是善意的，從不得不面對大陸，轉化成為大陸其實是一個可以發揮台灣民眾的願景，展現他們的長才，對他們友善的地方。



周志杰是美國紐約州立大學水牛城分校政治學博士，任教於台灣成功大學政治經濟學研究所，擔任成大兩岸與華人治理研究中心主任，學術研究領域有兩岸政經關係、區域安全、國際組織、台商權益研究、兩岸社會互動、國際人權等。



以下是具體訪問內容：



中評社：外界認為蔡英文這一年頻頻撿到槍，您認為“撿到槍”對台灣目前選舉形勢的影響有多大？



周志杰：今年一月，習近平總書記在《告台灣同胞書》四十周年紀念會上的講話還原了“九二共識”包括三個重要的部分：一個是兩岸共同謀求國家的統一，一個是兩岸同屬一中，第三個才是兩岸對“一中”的內涵各自解釋。大陸在過去這幾年沒有強調“共謀國家統一”這個“九二共識”的前提，這次提出了這一點，再加上提出了“一國兩制台灣方案”，民進黨就把“九二共識”與“一國兩制”做了一個嫁接，撿到了第一把槍。



其實我們可以觀察到，從1月2日開始，民進黨已經制定了延續至今的2020大選的主軸——就是“反中抗中”。今年上半年民進黨還有黨內的競爭，蔡英文撿到槍這件事影響最大、首當其衝是藍營的候選人，也包括柯文哲，第二個苦主其實是賴清德。因為民進黨進行黨內競爭的時候，賴清德的聲勢與民間支持度都是高於蔡英文的，那時民進黨依然受到去年11月底“九合一大選”咎責的影響，但是1月2日講話一出來，就扭轉了形勢。蔡英文也把“空心菜”的形象，轉變成“辣台妹”的形象，用轉移焦點的方式，讓台灣民眾跟著她帶的風向，把大選的主軸以及她在內政上的失德、失能轉移到“反中抗中”、維護台灣主權上來，這樣的做法必須說是很有效的。

