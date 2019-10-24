郭台銘秀郭家第四寶　山東潤餅

郭台銘23日晚上在臉書介紹郭家第四寶“山東潤餅”。(郭台銘臉書) 中評社台北10月24日電／既未參選2020，也未組黨的鴻海創辦人郭台銘仍未忘情於政治，推出兩名郭家軍“立委”參選人，並不時在臉書發文，保持熱度。他23日晚上介紹，郭家有三寶，米粉／水餃／魯肉飯，今天介紹第四寶，“山東潤餅”，大家來看看有些什麼料？有炒豆芽、粉絲、炒蛋，照片中他很認真的包潤餅，還秀出一碗綠豆稀飯。



他還特別強調，＃小時候沒肉條就包甜不辣＃今天一整天開會就等這一餐＃人生每一日都要認真的過。