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郭台銘秀郭家第四寶 山東潤餅
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2019-10-24 00:02:46
郭台銘23日晚上在臉書介紹郭家第四寶“山東潤餅”。(郭台銘臉書)
中評社台北10月24日電／既未參選2020，也未組黨的鴻海創辦人郭台銘仍未忘情於政治，推出兩名郭家軍“立委”參選人，並不時在臉書發文，保持熱度。他23日晚上介紹，郭家有三寶，米粉／水餃／魯肉飯，今天介紹第四寶，“山東潤餅”，大家來看看有些什麼料？有炒豆芽、粉絲、炒蛋，照片中他很認真的包潤餅，還秀出一碗綠豆稀飯。
他還特別強調，＃小時候沒肉條就包甜不辣＃今天一整天開會就等這一餐＃人生每一日都要認真的過。
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