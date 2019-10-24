中國經濟具有巨大回旋空間與充足政策工具

隨著中國經濟規模不斷擴大、人口紅利逐漸消減以及中國經濟結構轉型的壓力，經濟總量無法繼續保持過去兩位數的增速，減速是長期性與結構性的。 中評社北京10月24日電／日前，統計局公布的數據顯示，前三季度GDP同比增長6.2%，其中三季度增速降到6%。這個增速是在全球經濟下行時取得的。國際貨幣基金組織認為今年全球接近90%的地方經濟增長都將放緩。因此，6%的增速置於全球依然是高速增長，更不必說在大型經濟體中是獨樹一幟。



21世紀經濟報道發表社論稱，有一些聲音質疑6%的增速，說經濟下行實際上更嚴重；還有人認為應該保6%，破6%會引起嚴重衰退，等等。應當說，嘈雜的市場夾雜著多元化的聲音和觀點是正常的，但是，我們也要警惕一些公眾人物缺乏常識和邏輯的觀點，因為他們以專家面目出現，很容易產生誤導。



文章指出，隨著中國經濟規模不斷擴大、人口紅利逐漸消減以及中國經濟結構轉型的壓力，經濟總量無法繼續保持過去兩位數的增速，減速是長期性與結構性的。當然，如果強行通過貨幣政策用增加債務維持增長，也可以保持較高速的增長，但其成本巨大到不可持續。



黨的十八大以來，在經濟進入新常態之後，政府部門尋求轉變發展方式，從要素規模擴張，逐步轉向依靠全要素生產率提升和技術進步，從依賴投資和出口逐步轉向依靠內需。我們所處的這個轉型進程，必然會出現舊的發展動力逐漸減弱，而新的增長點需要培養的過渡期，表現為持續出清導致經濟減速，但增長本身的質量在不斷提高。



過去幾十年的發展，讓一些人形成了指標思維，比如認為人民幣匯率必須保7，經濟增速不能破6等。這是違背市場規律的。相對於其他國家經濟增速忽上忽下，中國經濟放緩是平穩的，而非失速下滑。尤其是，經濟減速並沒有影響到國民收入增長，也沒有對就業形成衝擊。



剛剛公布的數據顯示，1-9月全國城鎮新增就業1097萬人，基本完成全年目標任務。三季度末城鎮登記失業率為3.61%，同比下降0.21個百分點。9月，全國城鎮調查失業率為5.2%，低於5.5%的預期控制目標。就如發改委發言人所說，只要就業擴大、居民收入增加、生態環境質量改善，發展質量效益逐步提高，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。

