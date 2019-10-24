進一步鞏固消費驅動增長態勢

中評社北京10月24日電／近年來，中國消費品市場運行總體平穩，消費結構持續優化升級，消費對經濟發展的基礎性作用繼續顯現。當前全球經濟環境複雜多變，中國經濟面臨的外部需求不確定性上升，客觀上需要繼續鞏固消費需求驅動經濟增長態勢，進一步釋放消費潛力，推進供給側結構性改革。



經濟參考報發表經濟學博士陳濤文章分析，中國消費需求驅動經濟增長態勢業已形成。2019年前三季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到60.5%，比上半年提高0.4個百分點，明顯高於資本形成總額及貨物和服務淨出口對經濟增長的貢獻率。從供給端看，市場供給方式創新發展，網上零售規模持續擴大，前三季度全國實現實物商品網上零售額超過2018年全年的80%以上，消費品工業中與新興消費密切相關的行業增加值保持較快增長。情況表明，消費需求的有序擴張，顯著增強了中國經濟增長的韌性，明顯擴大了中國宏觀經濟政策的回旋餘地。



假期夜間消費動能持續釋放。當前，消費無疑是中國宏觀經濟運行指標中表現亮眼的部分，假期已經成為消費動能釋放的重要助力。今年國慶長假期間，傳統購物、餐飲亮點紛呈，文旅消費增長勢頭喜人，夜間經濟爆發生機活力。據統計，國慶假期中國實現國內旅遊收入同比增長8.47%，國慶電影票房同比增長120.9%，全國零售和餐飲企業實現銷售額同比增長8.5%。這些情況反映出，中國居民消費正向品質化和多樣化發展，假日和夜間經濟火熱實際上也是居民消費轉型升級的必然結果。



文章指出，未來仍要繼續鞏固消費驅動經濟增長態勢。中國家庭存款按照現行匯率折算超過10萬億美元，消費潛力巨大。但也要看到，當前制約中國消費潛力釋放的因素依然存在，消費轉型升級與供給側結構性改革精准對接還要發力，消費市場做大做強任重而道遠，消費金融面臨機遇和挑戰。



為此，要從消費動力、消費意願、消費效用、消費保障等四方面入手，繼續鞏固消費需求擴張態勢。一是穩定社會就業，增強消費動力。就業是消費之基，一方面要通過稅費減免和政策扶持，著力減輕企業人工成本負擔，穩定企業用工；另一方面加大社會創業支持，強化職業教育和培訓，盡力減少結構性摩擦的影響。二是完善社會保障，提升消費意願。當前中國城鎮消費增速低於農村的重要原因在於，高房價對消費的擠占，因此要完善社會保障體系，推進政策性住房保障建設，減少居民消費顧慮，增加消費支配空間。三是加強有效供給，提高消費滿足度。加快推進供給側結構性改革，以居民消費轉型升級為供應錨，改善產品和服務供應結構，提升質量，有效滿足居民對消費品質的追求，提高消費的滿足感。四是引導理性消費，加強消費保障。要鼓勵社會理性消費，加強消費權益保障，確保消費增長穩定性和持續性。



當前，我們需要有效發揮消費對經濟增長的基礎性作用，繼續鞏固消費穩健增長的良好態勢，發揮消費需求對供給側結構性改革的引領作用，促進產業轉型升級，改善產品供應結構，驅動國內市場做大做強。這實際上是不斷增強中國經濟韌性，以及妥善應對各種複雜內外部形勢的重要支撐。



