中評社北京10月24日電／微信批量發送視頻、統一下載APP更新，在每秒約800兆的下行速率下，瞬間完成。“十一”假期，喜歡嘗鮮的電信玩家林先生，以用戶身份體驗了把5G。可是，在最初一個多小時的興奮之後，他卻有了新的疑問——5G的高速率還能用在哪兒？



1秒下載一部高清電影後，在手機上觀看與4G沒太大差別。至於依賴高速率的電競、大型手游，並不是每個人都要玩。林先生的感受，道出了一些5G體驗用戶的心聲。



自6月工信部發放5G商用牌照以來，消費者對5G的熱度持續升溫。截至10月11日，三大電信運營商收到5G商用預約用戶總數已破千萬。儘管目前已經有11款5G智能手機上市，三大運營商也在緊鑼密鼓地搭建5G網絡，但鑒於真正能把5G高速率、低時延、廣連接特性發揮到極致的SA獨立組網網絡和終端，到明年才能體驗，很多用戶還是暫時壓抑了嘗鮮的念頭。就連工信部部長苗圩在新聞發布會上也坦言，他目前用的還是4G手機。



作為萬物互聯、改變社會的重要技術手段，5G被社會各界寄予厚望，但目前主打的5G應用，要麼看上去並不新鮮，依托4G也可以部分實現；要麼太過高大上，離普通消費者似乎有點遠。對於5G的應用場景，專家給出的判斷是“二八定律”——80%用於物與物的通信，如工業互聯網、車聯網、遠程醫療等，20%的應用是對現有4G應用體驗的升級和深度挖掘，如超高清視頻、虛擬現實、智能家居等。這一業界公認的判斷，從一個側面印證了消費者的疑慮——我為什麼要升級到5G？



任何一項新技術，商業化的過程都是漸進式的，不僅需要技術本身的完善，基礎設施的完備與產業鏈的成熟同樣不可或缺。5G也不例外。從標準上看，旨在完善包括5G—V2X(車與外界信息交換)、高可靠、專網、行業局域網等場景的R16標準預計明年3月才能完成。從網絡上看，由於高頻段穿透性差，基站建設難度大，完善5G網絡覆蓋也有一個相當長的過程。從產業鏈看，兼容獨立組網和非獨立組網的5G終端，目前只有華為一款。更重要的是應用，5G就像一條超寬、不限速的高速公路，路建得再好，也要有車跑，這個“車”就是基於5G特性的應用。而應用的創意開發、體驗的完善，不僅需要時間，更需要想象力和創新力，其中，消費者的選擇占主導作用。



不知道大家還記不記得2014年4G商用初期，運營商描繪的4G潛在應用場景。當時，被寄予厚望的也是依賴傳輸速率的視頻類應用，比如，4G套餐中包含的可視電話。但是，誰能預見到，可視電話沒有多少人用，倒是微信視頻通話成了潮流？同樣，行業普遍預測，依托4G的手機直播會改變新聞媒體的采編方式，但誰能預見到，真正火起來的是網紅直播平台和抖音等小視頻分享平台？沒有預料到的還有移動支付逐步取代信用卡和現金、火爆的外賣平台、方興未艾的共享出行……



如同4G商用之初那樣，5G的好現在也許還沒想到。消費者對5G多些耐心、多些支持，信息通信產業對5G應用多些想象、多些嘗試，互聯網行業和傳統產業對5G的融合應用多些探索、多些創新，全社會對5G發展多些理性、多創造一些良好的發展環境，5G改變社會的那一天就會更早到來。



來源：人民日報 作者：諍言

