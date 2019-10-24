12.6%折射中國創新動力

中評社北京10月24日電／在22日工信部發布的工業經濟數據中，有一個數字格外引人注目：前三季度，高技術製造業投資同比增長12.6%，增速高於全部投資7.2個百分點。與之相對應的，高技術製造業增加值同比增長8.7%，明顯高於全部工業。



在經濟學中，今天的投資就意味著明天的產出。12.6%的高技術製造業投資增速，不僅代表先進製造的發展速度，更從一個側面反映出市場的預期與信心，彰顯經濟運行中不斷積聚的創新動力。縱然當前面對複雜的環境和轉型壓力，人們依然能從中看到經濟發展的底氣和邁向中高端的潛力。



分析經濟形勢，視角尤為重要。當前，中國經濟進入結構、動力深刻調整的階段，新動能正成為推動實現高質量發展不可忽視的力量。在工業領域，先進製造就是觀察新動能的一扇窗口。



它是更輕薄的運動裝、可變形的柔性屏，是奔馳於街頭巷尾的新能源汽車，也是遍布各地的智慧工廠……



今年以來，高技術製造業投資與增加值增速高於平均；太陽能電池和新能源汽車產量實現20%以上的增長；電信業務總量、軟件與信息技術產業發展迅猛；工業與信息技術加速融合，企業數字化研發設計工具普及率約70%……新產品、新產業加速孕育、快速迭代，新動能加速積聚，正以看得見的方式推動經濟轉型升級。



創新不只在先進製造，動能轉換也來自取長補短、騰籠換鳥。三季度工業產能利用率為76.4%，淘汰落後產能力度不斷加大，為新動能騰挪出巨大空間；技改投資增速大幅高於製造業投資增速，新動能快速崛起，市場煥發勃勃生機。前8個月，規模以上民營工業企業和中小工業企業實現利潤好於整體工業，從一個側面印證創新的效果與活力。



也許有人會說，新動能只是觀察經濟的一個視角，一些指標單獨來看也許並不全面，有些行業也會面臨經濟周期和市場的影響。



但不可否認的是，從這些數字中可以看到，新技術、新模式方興未艾，經濟發展質量不斷提升。在世界經濟增長放緩中企穩，在應對風險挑戰中穩進，不斷聚集的創新動力更是展現了中國經濟所具有的韌性與後勁。



星星之火可以燎原。我國擁有龐大的市場和超億戶的市場主體，其中蘊藏著巨大的力量。隨著創新氛圍的濃鬱、創新意識的加強、創新成果的湧現，我們有理由相信，中國經濟必將迸發出更大活力。



來源:新華每日電訊 作者:張辛欣



