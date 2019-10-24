京津冀高質量發展：協同心寬敞，協同路通暢

中評社北京10月24日電／今年是新中國成立70周年。9月25日，蓄勢待“飛”的北京大興國際機場正式投運，京津冀高質量發展再添新動力。



這座新機場位於北京市大興區和河北省廊坊市廣陽區之間，服務主體是北京，雄安新區同樣受益。始於天津西站的天津至大興機場聯絡線，規劃投資歸天津，拆遷建設在河北，連同北京多方協同，近期業已列入規劃線路，提上建設日程。透過大興機場，京津冀三地攜手謀合作，充分彰顯出協同效果。



“自覺打破自家‘一畝三分地’的思維定式，抱成團朝著頂層設計的目標一起做”。5年前的春天，京津冀協同發展上升為國家戰略。5年過去，京津冀三地最深刻的變化是什麼？除去大規劃、大工程、大事件，人心之變、觀念之變可謂顯著。從“你是你、我是我”走向“你中有我、我中有你”，從地緣相接、人緣相親，地域一體、文化一脈走向人熟、事暢、心齊，協同發展正成為京津冀三地的新氣象新特征。



過去，一些地方規劃各顧各的，有的還藏著掖著，互相保密。隨著理念的改變，大家坐在一起互相“拼圖”，避免建設掣肘和資源浪費。如今協同發展進入“2.0時代”，從背靠背“畫圖”、一起“拼圖”，發展到今天共繪一張圖，協同思維深入人心。中共中央、國務院印發實施《京津冀協同發展規劃綱要》，全國首個跨省級行政區的京津冀“十三五”規劃落地，三地功能定位更加清晰。“一家人”不說“三家話”。根據規劃，雄安新區和北京城市副中心將發展為北京新的“兩翼”。北京提出：把支持雄安建設當成北京自己的事。天津也積極回應：樹立“一盤棋”思想，服務雄安建設，需要天津支持什麼，都堅決服從。



協同之心越拉越近，協同之路就更加通暢。天津京濱工業園距廊坊市僅10多公里，然而由於一條“斷頭路”，不得不繞行5公里。協同發展讓兩地敞開心扉，去年5月把這段“拐把路”取直，直線通過僅2公里。一條路拉近了兩地距離，更拉近了兩地人心。廊坊經濟技術開發區和天津京濱工業園連成一體，道路、燃氣、暖氣等公共資源共建共享，從此不分彼此。據不完全統計，三地之間曾存在20多條“斷頭路”“瓶頸路”。近年來這些斷路、堵路逐漸連通，協同之路越走越寬廣。



協同理念層面的革新，也引領體制機制更順暢、更務實、更有效。過去談合作為開會而開會，會開完也就完了；現在開會更加注重會後的落實，要的是協同的結果。過去協調工作講究級別對等，不對等一些事情很難開展，現在三地幹部追求效率，更加務實。從攜手籌備冬奧會，到聯防聯控防治大氣污染和河湖污染，京津冀三地不同層次的會商機制，有力推動了相應工作開展。



從頂層設計到全面落實，京津冀協同發展的畫筆，正在描繪出美好明天。當前，協同發展向縱深推進，進入攻堅克難的關鍵階段，勢必涉及深層次的利益分配。這就需要三地繼續下更大氣力，堅決打破行政區劃造成的壁壘和利益固化導致的藩籬。京津冀一盤棋規劃，一張圖建設，最終一定能實現一體化發展。



來源：人民日報 作者：張志鋒

