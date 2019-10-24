警惕“紙螃蟹”的隱性危害

中評社北京10月24日電／近幾年，螃蟹券逐漸成為親朋好友之間的秋季熱門贈禮，但其中的貓膩和套路不少。媒體調查發現，很多蟹券存在貨不對板、店家跑路、標價虛高等問題，如150元蟹券，大閘蟹採購成本僅50元，有的人歷時兩年都未能成功提貨；有的經銷商一邊高價賣券一邊打折收券，即使一只螃蟹都沒賣出，也能收益頗豐。



人民日報發表記者易艶剛評論文章認為，對“紙螃蟹”這種異化了的禮券經濟，其隱性危害不容小視，有必要保持警惕。



文章分析，一方面，“養蟹不如賣蟹，賣蟹不如倒蟹”會破壞正常的市場秩序，讓商家不再重視產品質量、以次充好，最終使消費者利益受損。另一方面，“紙螃蟹”大量空轉，無法反映真實供需情況，可能誤導蟹農。部分經銷商有個如意算盤：他們“印制”蟹券數量比實際銷量多，若提貨量大就借故拖延到第二年，若蟹券拖過期則等於白賺。然而，蟹農可能會被電商平台供銷兩旺的數據誤導，盲目擴大生產，導致螃蟹滯銷。



此外，帶有金融衍生品屬性的“紙螃蟹”，也暗藏與金融產品類似的風險。在蟹券交易中，螃蟹成了一種預售商品，已支付全款的消費者很難知道經銷商未來能否履行消費合同。一旦經銷商出現資金鏈問題、破產甚至卷款跑路，最終埋單的人，要麼是蟹農，要麼是消費者。因此，蟹券作為禮品看似“體面”，但在讓各方表面共贏背後，有可能為銷售欺詐埋下隱患，也很可能讓蟹農或消費者最終蒙受經濟損失。



事實上，從流行一時的月餅券，到現在出現的蟹券，再到各種層出不窮的禮品券，可以說，作為實物等價物的“券”促進了商品流通，這本身代表著市場經濟向著更高層次發展，也說明人們的消費方式、消費體驗在不斷升級。但在這個從“實體”向“虛擬”轉變的過程中，同樣也需要處理好實物和券之間的對應關係。就像風箏飛得再高再遠，也需要有實際的繩索拉住。蟹券等禮品券確實更利於商品的流通，但只有始終與實際商品保持有機聯繫，才能防止禮品券難以兌付甚至滋生詐騙等問題。



文章提出，一方面，監管部門應擠掉蟹券“超發”的水分，對電商銷售平台加強監管，要求繳納足額保證金，防止不法分子利用電商、微商等渠道圈錢；另一方面，相關行業協會也要積極作為，防範各種產業亂象。而對消費者來說，也應提高經濟、金融方面的知識素養，對包括蟹券在內的各種禮品券增強鑒別能力。系牢監管之繩，形成社會合力，才能防止蟹券的隱性危害。



