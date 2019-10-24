創業板深化改革正當時

中評社北京10月24日電／創業板改革步伐不斷提速。先是監管部門表態，資本市場要支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，後是發布《關於修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》，允許創業板借殼並配套融資，再到明確提出要推進創業板改革並試點註冊制。創業板改革的信號愈來愈清晰。



經濟日報發表記者溫濟聰評論文章表示，創業板在資本市場改革上先行一步。目前，在發行上市制度、上市標準等方面，創業板與主板、中小板沒有太大區別。但是，隨著科創板的推出，創業板面臨著科創板、港交所創新板的競爭壓力，深化改革十分有必要。由此來看，應從推進創業板註冊制改革，先行放開借殼上市，繼續完善全鏈條監管機制等多方面全力推進創業板改革。



文章提出，推進創業板註冊制改革，引領存量改革。不同於作為增量改革的科創板註冊制改革，創業板的註冊制改革可能會引領存量改革，現有發審體系或將發生變化。與科創板定位於主要服務“硬科技”企業不同，創業板對各類創新創業企業擁有更強包容性。此外，目前在科創板實行的註冊制，從發行、交易、信息披露環節，到制度和法律法規制定實施，再到全面監管等流程業已搭建成型，註冊制在創業板推進至少在技術、制度層面不存在明顯障礙，具有複制推廣的基礎。推進創業板改革並試點註冊制，完善發行上市、併購重組、再融資等基礎制度，將進一步增強對創新創業企業的制度包容性。



先行放開借殼上市。根據《關於修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》，被禁止了6年的創業板重組上市(借殼)鬆綁了。放開併購重組將使一些創業板公司“重獲新生”。從簡化重組上市認定標準，取消“淨利潤”指標，到將“累計首次原則”計算期間進一步縮短至36個月，再到允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。一系列舉措表明，創業板借殼所包容的行業比科創板上市所確定的範圍更大。如果相關企業既達不到主板、中小板的上市標準，又不符合科創板定位的戰略性新興板塊，也不妨考慮創業板。創業板重組上市既能讓僵屍股“騰籠換鳥”，又能讓資本加力支持優質資產。



繼續完善全鏈條監管機制，提高創業板上市公司質量。為保障創業板改革得以有效落實，應從嚴監管併購重組的“三高”問題，警惕高估值、高商譽、高業績承諾現象凸顯，打擊惡意炒殼、內幕交易、操縱市場等違法違規行為，遏制“忽悠式”重組、盲目跨界重組等亂象，促進上市公司質量提升和資本市場穩定健康發展。同時，中國證監會應加強制度建設，敦促創業板上市公司完善分紅機制，不斷提升上市公司質量；交易所應繼續嚴格履行一線監管職責，不斷推動和規範上市公司現金分紅。對於具備分紅條件卻因各種原因未分紅的公司，應採取各種措施綜合治理，促使“鐵公雞”盡快拔毛。

