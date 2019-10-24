大華網路報：混亂與矛盾　滿腦子漿糊蔡政府

中評社香港10月24日電／大腦是個好東西，人人有，但不是人人構造一樣，有人滿腦子里都是漿糊，結果思考與決策就像漿糊一樣。漿糊思考的特點就是混亂與矛盾，而且把一大堆不相幹的事都牽扯進來。大華網路報今天專欄說，最不應該出現漿糊思考應該是政府，因為政府的每一項決策都關係重大，一旦出現漿糊思考，倒黴的就是人民。現在，很不幸地，在陳同佳來台投案這件事上，民進黨就徹徹底底地向全世界展現他們的漿糊頭腦。



在這件事上，蔡政府的發言，就充滿了混亂與矛盾。“內政部長”徐國勇曾發表了兩點漿糊看法：



（一）他說請“國人”思考，一名香港人殺了香港人，而這名被告此刻人在香港，香港為什麼不審判？顯然徐國勇的律師資格有問題，竟然連香港是純屬地主義都不知道。依據香港法律，陳同佳在台灣犯罪，香港無法審理，這就是香港的法治。



（二）他表示，香港沒有死刑，但是台灣有死刑，陳同佳在香港受審絕對不會被判死刑，在台灣有可能被判死刑，為什麼要回來，這違反被告人性。這就是把不相幹的事扯進來。不論是台灣人或外國人，只要在台灣犯罪，台灣不僅有權管，而且應該管，這就是司法所彰顯的“主權”，就這麼簡單而已。陳同佳為什麼要來投案，跟台灣應不應該審根本是不相幹的兩件事，但漿糊思考就能扯在一起。



“法務部長”對此案也提出了三原則，第一原則還是香港應優先審，當然，這又是十足的外行話。他和“內政部長”會如此睜眼說瞎話，顯然就是想糊弄人民而己。第二原則是“中華民國”政府會透過正式的司法互助方式處理本案，絕對不會私了，更不會有拒收問題。問題是本案根本和私了無關，當事人要來台灣投案，怎麼會是私了。此外，司法互助更不是陳同佳來台投案的前提，更何況台港本來就沒有司法互助協議。此案發生在台灣，事證也在台灣，現在就缺陳同佳來台補上口供而已，政府竟然以司法互助為藉口，豈不是本末倒置！