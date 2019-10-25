拉知識藍！周韻采：韓北部造勢要靠經濟大咖

周韻采。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月25日電（記者 黃文杰）台灣私立元智大學資訊管理學系教授周韻采接受中評社訪問表示，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假拼大選，由南往北一路走，愈往北，選舉策略要調整，北部族群偏重知識藍、經濟藍，韓不光訴求庶民藍，也要想辦法爭取重量級經濟大咖站出來，才可能把經濟藍、庶民藍匯流，成為勝選的力量。



周韻采，美國喬治華盛頓大學（George Washington University）公共政策博士，2011年艾森豪獎學者，曾在馬英九擔任台北市長時期出任台北市研考會主委，現任21世紀基金會副執行長。她的夫婿是前國民黨“立委”高思博，前台灣省議會議長高育仁是她的公公。國民黨前主席朱立倫是她夫婿高思博的姐夫。



去年高思博代表國民黨參選台南市長，可惜落敗，當時競選高雄市長的韓國瑜，也把“韓流”跨區到台南並幫忙站台，現在韓16日請假拼大選，也在台南水萍塭公園造勢掀起一股熱潮，是否比去年市長選舉更熱？怎樣看韓流2.0？



周韻采告訴中評社，中南部草根性強，韓流還是存在，北部族群偏重知識藍、經濟藍或者獨立思考，對韓還是不夠信任，但是韓本人還是受到比較多的群眾支持，尤其台南造勢，不是傳統的國民黨動員，當然大型造勢，還是有全台跟著跑的韓粉，但是剩下一半都是在地且自動自發出來，還是很可怕。



她說，國民黨在台灣經營70幾年，傳統大型動員，都要由上而下，一層一層交付任務，以韓國瑜在台南辦萬人造勢，現場卻看不到太多遊覽車，多半是結伴而來，會場塑膠椅也不是排列很整齊，自由入座，明顯自發性群眾來挺韓，比例可能高達八成甚至更高。



周韻采解釋，去年高思博選台南市長，韓來站台，已經有韓流，現在韓在台南造勢，屬於韓的主場，更容易看到這種現象，對於國民黨來說，他仍然是人氣王，在國民黨內政治人物，也只有他擁有這麼高的自發性群眾，國民黨搞了70年選舉，什麼時候可以完全不用靠動員？這是最珍貴資產，尤其會到現場也會去投票，感覺比四年前的國民黨選舉更熱。



她說，韓國瑜現場還是有魅力，也就是“現場集氣者”，這是成功，但是對於比較細的政策，礙於“黑韓”太厲害，選民恐怕有負面的先入為主觀念，因此比較細的政策論述，不適合在集會場演講，但是要“雙軌”來進行，大場面給韓自己發揮，討論經濟政策，重量級經濟代表性人物或者傳統國民黨經濟規劃執行者都要站出來“合體”，發揮最大戰力。



周韻采分析，韓國瑜代表庶民，背後要有很強拼經濟團隊，不然韓就算有草根領袖魅力，頂多投射在一個人身上，最大影響力只有20%到25%，如果要勝選，一定要50%，剩下要怎樣去爭取選民？就是找“經濟大咖”合體，尤其愈往北走，愈要清楚釋出這樣訊息。



被問到，“經濟大咖”如果站出來挺韓，不會擔心可能被執政黨“查水錶”？



周韻采指出，其實這是一體兩面，要讓“經濟大咖”來替韓國瑜站台，韓也要有條件與能力，讓“經濟大咖”信任，願意把未來四年台灣經濟發展交給韓手上，韓也要讓人信任，他是有容乃大，海納百川，“國民”最有號召力的人，願意採納各種意見，跟他在一起才會賺錢。



她觀察，台灣北部選民結構，中產階級比例比中南部高，先前選民與媒體都是“遠距離”看韓國瑜，尤其知識階層，習慣從媒體接收訊息，對韓本人來說確實不利，其實只要到現場觀察，會發現也會感受韓魅力，韓未來到北部造勢，就要想辦法把知識藍與庶民藍結合起來。