周韻采：青年挺蔡韓約8比2　投票率低利韓

周韻采。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月25日電（記者 黃文杰）台灣私立元智大學資訊管理學系教授周韻采接受中評社訪問表示，2020大選一般評估年輕選票有利民進黨蔡英文，年輕人支持蔡英文與國民黨韓國瑜比例是八比二，民調加權之後，數字差距會更高。若年輕人投票率低較有利於韓國瑜，拉近雙方差距。目前民調來看，表態支持韓的年齡層，只有中高齡，但是投票意願也很高。



周韻采，美國喬治華盛頓大學（George Washington University）公共政策博士，2011年艾森豪獎學者，曾在馬英九擔任台北市長時期出任台北市研考會主委，現任21世紀基金會副執行長。她的夫婿是前國民黨“立委”高思博，前台灣省議會議長高育仁是她的公公。國民黨前主席朱立倫是她夫婿高思博的姐夫。



中評社問，民進黨長期在台南執政，韓國瑜日前在台南水萍塭公園造勢掀起一股熱潮，綠軍有沒有招數，可以破解韓流2.0？



高思博去年代表中國國民黨參選台南市長敗選後即留在台南蹲點，熟悉台南政情的周韻采分析，其實民進黨蔡英文在台南出席活動，幾乎都要動員，而且蔡到地方，習慣跟利益團體座談，不太會搞大場次動員，太累了，明顯民進黨在做組織派系動員，國民黨自從沒有了黨產，水利會、農會等系統也被綠化，國民黨在地方幾乎沒有組織動員能力，也因此韓喚起一波庶民自發力量，真的是國民黨的最大資產。



她說，現在民進黨選舉策略，不得不說，“總統”跟“立委”選舉，看來是“日頭赤焱焱，隨人顧性命”，蔡一開始就是打網軍，讓年輕人覺得韓是丑角，知識階層對韓不信任，進而持續領先韓，幅度拉大也相對穩定，但是年輕選民有“副牌”可選擇，好比時代力量與柯文哲創立台灣民眾黨。



周韻采認為，柯P操作“藍綠都討厭”奏效，年輕人要的是“不藍不綠”，卻也增加分裂投票的可能性，上次在台南看“立委”造勢場合，綠營比較冷，不像國民黨這樣熱度，如果柯沒有公開支持第三組，柯粉確實可能還是流向蔡英文，也因此說，蔡英文跟韓國瑜差距，確實存在。



她說，蔡持續穩定領先，但是綠營“立委”與政黨票就危險了，年輕人上次跑出來投票，主要基於公投的同婚議題，要投贊成票，這次民進黨主打“護主權”，灌輸年輕人不出來投票，“今天台灣、明日香港”，只是“護主權”比“同婚”議題更激起年輕人願意站出來投票？還要觀察，因為兩者強度，還是有差別。



她感嘆，其實年輕人過去也挺國民黨，2008年大選，馬英九就贏得不少年輕選票，但是到了2014年之後，年輕人更認為自己是“主權國家”，更認同民進黨或時代力量，會有這樣改變，在於這群人正好是民進黨執政，實施新課綱的一群，前後相差十年，這個趨勢還會一直存在，這也是國民黨想要贏得年輕人，不光是韓國瑜也是國民黨要嚴肅思考。