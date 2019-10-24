柯：我信用最好　不會為選票丟兩岸一家親

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北10月24日電／對於兩岸關係應該如何處理？民眾黨主席﹑台北市長柯文哲接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，要“互相信任”。“如果從來不溝通怎麼信任？信任都沒有要諒解個屁？”被問到若北京政府要求選邊站，柯文哲強調，你怎麼讓自己陷入這個局面？是不是有犯了戰略錯誤？他自認他的credit（信用）最好，不會因為選票丟掉兩岸一家親。



“人家說兩岸關係，我說哪有兩岸關係？只有中美對抗之下的國際關係下的台灣問題。”柯文哲指出，他去日本訪問一次之後，終於找到台灣外交上很好的解決方案，就是用日本當參考點，做上下調整，“美國禁用5G日本比我們更慘，日本也是ICT大國，美國要求5G表態的時候，我發現日本比台灣更焦慮”，日本一樣夾在中美之間。大陸跟日本之間其實衝突也蠻嚴重，還有釣魚台事件，“主要是兩邊的size差很多”，以日本當參考點，但不是完全一樣，再做上下調整。



由於柯文哲主張“親美友中”策略，被問及北京政府要你選邊站，該如何因應？柯文哲則反問，“如果說有一天北京要你選邊站，這句話就說，你怎麼讓自己陷入這個局面？北京也不會要求日本、韓國選邊站，對不對？所以這句話就是說國家戰略是不是有犯了戰略錯誤？”



“不要讓自己陷入險境。”柯文哲直言，戰略的錯誤沒有辦法用戰術彌補，戰術的錯誤沒有辦法用戰鬥彌補，所以國家戰略還是要清楚；另外一點，國家戰略不宜作太劇烈變動，因為這還是蠻固定的東西。



對於蔡英文在雙十文告提到“中華民國台灣”，柯文哲說，這回到一個問題，五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，其實還有一個很重要，叫做互相信任，北京常常對蔡英文講什麼聽其言觀其行，如果彼此間沒有善意或已經懷疑對方，講什麼都沒有用。



柯文哲回憶，“世大運可以成功辦完，就是我們是誠懇的，也讓對方說我有困難，所以你看世大運我們青天白日旗進場，蔡英文也以“總統”身分上去開幕，你東亞青怎麼搞到不見？”



他強調，如果從來不溝通怎麼信任？信任都沒有要諒解個屁？所以坦白講今天重點不是蔡英文講了什麼，“重點不是你講了什麼，重點是我覺得你做了什麼，這一關沒有過後面都game over”。



至於跟對岸有信任的溝通管道，柯文哲提及，雙城論壇辦了5次，每一次也是風風雨雨，但是終究還是可以辦完；在一次又一次中慢慢知道大家都可以信任，他不會騙人家、不會短線操作，也擺出一個特色，“我也不會說現在我有選票壓力我就開始搖擺變動”。

