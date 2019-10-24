柯文哲估明年投票率低於6成　歷史新低

台北市長柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月24日電／外界認為2020大選投票率可能會創新低，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲受訪時預估，明年的投票率可能會低於6成。如果不是因為有了一個民眾黨，“我可能都不會去投票”。



台灣1996年開放“總統”直選以來，僅2016低於7成。1996年至2016年共計6屆的投票率別為76.04%、82.69%、80.28%、76.33%、74.38%、66.27%。



柯文哲接受台媒《ETtoday新聞雲》專訪時表示，要不是自己有民眾黨，可能都不會去投票，因此不想去投票的人一定更多，上一次投票率66%，這次可能低於60%，所以這對小黨非常不利、是絕對劣勢，這是他最擔心的。



柯文哲說，如果投票率低迷，願意出門投票的只剩下堅定的藍綠選民，在此狀況下，受傷最大的莫過於兩者之外的小黨。



柯文哲表示，最後階段就算要強打政策、訴求，也不容易被聽到，屆時會打出“悲情牌”的訴求，“就是說，雖然你也不喜歡在草包跟菜包做一個選擇，可是為了台灣的前途，拜托你去投一下民眾黨，訴諸這個悲情”。



柯文哲指出，因為沒有很多資源，所以傳統的造勢大概很難，不過還是要打出不同的論述，“讓老百姓知道，政黨票為什麼要投民眾黨，台灣走出藍綠惡鬥的唯一的機會就是三黨不過半，至少讓我們可以成為關鍵少數”。



對於區域“立委”輔選，柯文哲表示，就是做多少算多少，該做的掃街拜票等曝光不會少，這些都會陪著麾下子弟兵一起做，“但是我也要求每個區域的候選人，還是要能夠發揚他的特色，我覺得這樣，就是一步一腳印，努力總是有差”。