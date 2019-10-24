李東被嚴肅處理說明：不收斂不收手必受嚴懲

中評社北京10月24日電／“黨的十八大甚至十九大後，仍然飯照吃、錢照收、高爾夫球照打”，“李東嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，構成職務違法並涉嫌受賄罪，在黨的十八大後不收斂、不收手，十九大後仍然不思改、不知止，性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理。”10月22日，中央紀委國家監委網站發布消息，工業和信息化部裝備工業司司長李東嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報中直截了當的表述有力表明，“不收斂、不收手”者沒有出路，任何違紀違法行為都將受到嚴肅處理。



同一天，雲南省紀委監委發布的“雙開”消息中，昭通市政府原副市長、市公安局原局長李彪被指出，“身為黨員領導幹部，喪失理想信念，人生觀、價值觀扭曲，知法犯法、執法破法，違反中央八項規定精神，利用住院治病之機收受禮金，且在黨的十八大後不收斂、不收手。”內蒙古自治區紀委監委在通報二連浩特市政協原黨組書記、主席鬱志雲被“雙開”時指出，“違反中央八項規定精神，在操辦女兒婚慶事宜中借機斂財，接受可能影響公正執行公務的宴請；在組織進行函詢時不如實說明問題，違規為他人安排工作”。此前一天，湖南省紀委監委同時發布了湘西自治州委原副書記、宣傳部原部長唐湘林和湖南省發改委原黨組成員歐陽旭的“雙開”消息，其中明確指出，“唐湘林、歐陽旭身為黨員領導幹部，背離初心使命，踐踏黨紀國法，與不法私營企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，在黨的十九大後仍不知敬畏、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。”



通報中這些“不收斂、不收手”表述，具體反映了各級紀檢監察機關持續保持反腐敗高壓態勢，堅持靶向治療、精確懲治的決心和行動。十九屆中央紀委三次全會強調，要聚焦黨的十八大以來不收斂不收手，問題線索反映集中、群眾反映強烈，政治問題和經濟問題交織的腐敗案件。今年以來，在通報處理的20名中管幹部中，有18人存在黨的十八大後“不收斂、不收手”的情形。在反腐力度不斷加強的金融領域，中國農業銀行審計局上海分局原副局長馬路、中國建設銀行渠道與運營管理部原副總經理陳德等在黨的十八大後不收斂、不收手，甚至在十九大後依然肆無忌憚、不知敬畏的違紀違法黨員幹部被堅決查處。



事實證明，存在“不收斂、不收手”情形的違紀違法黨員幹部，往往性質更加嚴重，影響更為惡劣，如公安部原黨委委員、副部長孟宏偉“嚴重玷污黨的形象，嚴重損害國家利益”；廣東省珠海經濟技術開發區原黨委書記姜建平“經濟上貪婪無度，將公權力作為謀取私利的工具，與不法私營企業主沆瀣一氣，大肆收斂錢財、大搞權錢交易”；黑龍江省委網信辦原副主任孫躍武“執法犯法，包庇縱容黑社會性質組織違法犯罪活動，充當‘保護傘’”等。



總體分析，紀檢監察機關近期查處的腐敗案件，有相當一部分發生在黨的十八大以來甚至延續到黨的十九大之後，這說明，儘管黨中央三令五申，一些幹部仍然不收手、不收斂，心存僥幸、頂風作案。反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，鞏固發展壓倒性勝利的決心必須堅如磐石。



全面從嚴治黨永遠在路上。懲治不收斂、不收手必須一以貫之，讓違紀違法幹部強烈感受到高壓震懾和制度約束，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。



（來源：中央紀委國家監委網站）

