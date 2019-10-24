海南省三亞市原副市長王鐵明被“雙開”

中評社北京10月24日電／據海南省紀委監委消息：日前，經省委批准，省紀委監委對三亞市人民政府原黨組成員、副市長王鐵明嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王鐵明違反政治紀律，對抗組織審查，與他人串供並轉移、隱匿贓款贓物，不信馬列信鬼神，多次參加封建迷信活動；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，為本人謀求特殊待遇和借用管理服務對象房屋；違反組織紀律，不如實填報個人有關事項報告；違反工作紀律，怠於履行職責，導致違建項目取得合法手續；違反國家法律法規，為本人辦理多個戶籍身份；利用職務便利，在工程項目承攬、行政審批等方面為他人謀取利益，收受巨額賄賂。



王鐵明身為黨員領導幹部，喪失理想信念，無視黨紀國法，政治上蛻變、經濟上貪婪、生活上腐化，將公權力變為權錢交易的砝碼，處心積慮培植利益“代言人”，構建自以為安全的“防火墻”，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予王鐵明開除黨籍處分，由省監委給予其開除公職處分；收繳並繼續追繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



（來源：中央紀委國家監委網站）