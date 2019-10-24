學者反對去中國化歷史教科書　馬英九聲援

歷史教育新三自運動協會24日召開“反對去中國化歷史教科書”記者會，馬英九透過影片聲援。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月24日電（記者 洪德諭）針對台灣以新課綱編撰，今年開始使用的歷史教科書遭質疑有去中國化的狀況，歷史教育新三自運動協會24日召開“反對去中國化歷史教科書”記者會，馬英九雖未出席，但透過錄製影片聲援，馬批評民進黨政府正用盡一切手段“去中國化”，切割台灣與中華文化的連結。



馬英九也說，蔡英文在今年雙十慶典提出“中華民國台灣”的說法，還說是藍綠共識，她要提醒蔡3年前就職宣誓時國號為“中華民國”可以任意改變嗎？過去蔡英文也喜歡用“這個國家”來取代“中華民國”，現在為了選舉又擁抱“中華民國”，但不管蔡嘴上講了幾次“中華民國”，蔡政府正扭曲歷史消滅“中華民國”，這就是蔡英文創造“亡國感”的鐵證。



這場記者會出席者包括新黨主席郁慕明、國民黨前“立委”蔡正元、台灣師範大學兼任教授潘朝陽、吳鳳科技大學教授楊志遠、嘉義大學中文系教授蘇子敬、嘉義大學教授吳昆財等人出席。馬英九與鴻海創辦人郭台銘原本列在出席名單中，但並未出席記者會。



歷史教育新自三運動協會在記者會中提出歷史教科書去中國化的痕跡，包括第一文化去中國，主張多元文化、海洋文化取代中華文化和大陸文化；第二民族上去中國，主張台灣可能是南島語系起源地，從而斬斷台灣與中國的血緣與臍帶關係；第三主權去“中華民國”，直接否定1943年《開羅宣言》與相關條約《波茨坦》。

