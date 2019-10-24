科創板上市委：兩周18家申報企業過會

中評社北京10月24日電／度過了補財報“窗口期”，科創板申報企業陸續告別“中止審核”、回歸“已問詢”。由此，近兩周科創板上市委會議的召開可以說是緊鑼密鼓，過會企業自然好戲連連、快速增加。



10月23日晚間，上交所官網披露，科創板上市委2019年第36次審議會議於10月23日上午召開，會議審議同意廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司發行上市（首發）、廣東華特氣體股份有限公司發行上市（首發）；2019年第37次審議會議於10月23日下午召開，會議審議同意北京龍軟科技股份有限公司、南京萬德斯環保科技股份有限公司首發上市。



據《證券日報》記者統計，從10月10日至今的兩周時間，科創板上市委共召開9場會議，有18家企業成功過會，另有1家暫緩審議。此外，本月還將召開4場上市委會議，有9家企業上會。



這些科創板上市公司後備軍和已經處於發行和註冊過程中的約30家企業，有望在常態化發行階段，為科創板注入新活力。



10月20日，證監會副主席李超表示，今年資本市場服務科技創新的一大亮點是，在各有關方面的大力支持下，設立科創板並試點註冊制改革順利落地。李超強調，充分發揮科創板的試驗田作用。把握好科創板定位，落實以信息披露為核心的註冊制。出台再融資、分拆上市等制度規則，細化紅籌企業上市有關安排，吸引更多優質科創企業上市。在綜合評估基礎上，總結可複制推廣的經驗。



當然，在科創板申報企業上市頻頻取得進展的同時，也有悄然離場者。10月21日，華夏天信智能物聯股份有限公司和保薦人中泰證券股份有限公司分別向上交所提交了《華夏天信智能物聯股份有限公司關於撤回首次公開發行股票並在科創板上市申請文件的申請》和《關於撤回華夏天信智能物聯股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市申請文件的申請》，根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第六十七條的有關規定，上交所決定終止對該公司首次公開發行股票並在科創板上市的審核。



上交所此前強調，科創板發行上市審核，重點圍繞與投資者價值判斷和投資決策密切相關的信息，通過一輪或多輪問詢，督促發行人及其中介機構真實、準確、完整地披露信息，努力問出一家“真公司”。如果審核中發現發行人、中介機構違規問題，無論其是否撤回申請，上交所都將按照規則規定予以處理。



截至目前，科創板累計受理166家企業申報，其中：已受理9家、已問詢64家、暫緩審議1家、通過6家，提交註冊16家，註冊結果56家，中止1家、終止審核13家。



（來源：證券日報）